Eistreff Waldbronn verzeichnet mehr Besucher: Noch bis Sonntag geöffnet

Der Waldbronner Eistreff steht vor dem Ende der Saison. Mit den Besucherzahlen sind die Geschäftsführer zufrieden. Denen spielte aber auch die fehlende Eislaufbahn vor dem Karlsruher Schloss in die Karten.

Demnächst, wenn das Eis im Waldbronner Eistreff in den nächsten Tagen abgetaut wird, ist die Eislaufsaison 2022/23 Geschichte. Für die Eisläufer.

Die haben immerhin noch bis Sonntag die Möglichkeit, ihre Schlittschuhe zu schnüren. Nach der Abtauparty (ab 15 Uhr) ist dann für die nächsten Monate endgültig Schluss mit dem Eislaufen. Ende September soll die neue Saison beginnen.

Waldbronner Einstreff hat rund 20.000 Besucher mehr als in der Vorsaison

Zufrieden mit der abgelaufenen Eislaufsaison zeigen sich im Gespräch mit den BNN Alexander Schroth und Manfred „Mannix“ Wolf, Geschäftsführer der Eistreff Waldbronn gGmbH. Nach zwei Corona-Jahren können die beiden auf eine normale Saison zurückblicken.

Mit einem – aus ihrer Sicht – guten Ergebnis. „Es kamen rund 80.000 Besucher in den Eistreff. Das sind knapp 20.000 mehr als in der Vorsaison“, bilanziert Schroth.

Der stärkste Tag sei der 30. Dezember mit 2.350 Besuchern gewesen. Etwas weniger Teilnehmer wurden beim Schülerangebot registriert. „Da lagen wir bei rund 9.000 Schülern. Ich denke, so manche Schule verhielt sich noch etwas zurückhaltend“, meint Schroth.

Aufs betriebliche Ergebnis angesprochen, halten sich die beiden bedeckt. Die genauen Zahlen würden noch nicht vorliegen. Sie gingen aber von einem „positiven Ergebnis“ aus – auch dank der guten Rahmenbedingungen in der abgelaufenen Saison.

Kaum Schnee, mitunter Regen sorgten mit für die guten Besucherzahlen. Ebenso dürfte es sich positiv ausgewirkt haben, dass es vorm Karlsruher Schloss über Dezember und Januar keine Eislaufbahn, sondern „nur“ eine Kunststoffbahn für Rollschuhe gab. „Die war für uns keine Konkurrenz.“

Gemeinderat Waldbronn hat entscheidendes Wort zur Verlängerung des Pachtvertrages

Das avisierte Plus in der Bilanz kann der Eistreff gut gebrauchen. „Bei den Eismaschinen hatten wir Totalausfälle und mussten uns Leihmaschinen besorgen“, berichten Wolf und Schroth. Zudem stehen für die nächsten Wochen und Monate generell einige Sanierungsarbeiten im Eistreff an. „Wir wollen das mit eigenen Mitteln stemmen“, betonen die Geschäftsführer.

Mit Blick auf weitere Investitionen könnte sich – aus der Sicht von Wolf und Schroth – die Vertragslage mit der Gemeinde als möglicher Bremsklotz entpuppen. Der Pachtvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Allein schon wegen Planungssicherheit würden wir den Pachtvertrag lieber heute als morgen um weitere fünf Jahre verlängern. Alexander Schroth und Manfred „Mannix“ Wolf, Eistreff Waldbronn gGmbH

Drei sind vergangen, bleiben also noch zwei. „Allein schon wegen Planungssicherheit würden wir den Pachtvertrag lieber heute als morgen um weitere fünf Jahre verlängern“, so die Geschäftsführer. Vage Gespräche mit der Gemeinde darüber habe es schon gegeben.

Das entscheidende Wort über eine Verlängerung des Pachtvertrages hat der Gemeinderat. Und der wird auf die Kostenseite für die Gemeinde schauen. Ohne die jährlichen Abschreibungen (rund 170.000 Euro) belief sich nach Auskunft der Verwaltung 2021 das Defizit, auszugleichen von der Gemeinde, auf 33.000 Euro.

Insgesamt 30 Mitarbeiter beschäftigte der Eistreff Waldbronn in der Saison 2022/23

Dass es einen Eistreff über die aktuelle fünfjährige Pacht geben soll – und kann – steht für Wolf und Schroth außer Frage. „Wir sind auf einem guten Weg. Ich denke da nur an die Energieverbundzentrale der EnBW, an die wir angeschlossen sind. Das funktioniert“, sagt Wolf.

Insgesamt 30 Mitarbeiter, zumeist auf 520 Euro Basis, zählte in der Saison 2022/23 der Eistreff. „Gerne würden wir den einen oder anderen als Vollzeitkraft anstellen. Dafür brauchen wir aber eben Planungssicherheit“, lässt Schroth durchblicken.

Zunächst steht die Sommernutzung des Eistreffs an. Erste Termine sind schon festgezurrt (Auszüge): 30. April, Tanz in den Mai; 6. Mai, 22. Juli, 9. September, Kid’s und Lady’s Flohmarkt; 13. Mai, Lions Basar; 13. Mai DJ Peter B Revival Party; 24. Juni, Eine-Weltkreis-Flohmarkt; 24. Juni, 90er & 2000er Party; 22. Juli School out Party.