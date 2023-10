Es herrscht Volksfeststimmung im großen Saal des Kurhauses Waldbronn. Lebhaftes Stimmengewirr. Scheinwerfer projizieren vielfarbige Schlieren, Punkte und Schleifen auf Wände und auf die Gäste jeden Alters. Trockeneis umwabert die Lichtorgeln. Es gibt keinen freien Platz mehr.

Dann lassen Klänge von Count Basie das Stimmengesumme abebben: Entrée zu einer Jubiläumsfeier!

Eigene BigBand des Landkreises Karlsruhe spielt in Waldbronn groß auf

Der Landkreis Karlsruhe wird 50. Seit der Kreisgebietsreform 1973 ist ein halbes Jahrhundert vergangen. Jene Reform schuf eine stabile, mit vielfältigen Aufgaben betraute Gebietskörperschaft in ihrem heutigen Erscheinungsbild – ein Erfolgsmodell.

Und wenn der Landkreis schon einmal feiert, bringt er seine Musik gleich selbst mit – die BigBand des Landkreises Karlsruhe, 1998 gegründet, vor einem Vierteljahrhundert also, ein Erfolgsmodell ebenso – und zwar ein sehr persönliches.

Unterstützen wir die Tafeln, so gut es nur geht. Christoph Schnaudigel

Landrat

Dem Doppel-Jubiläum sind aber auch ernste Beitöne mitgegeben: Die Erlöse des Konzerts kommen den Tafeln des Landkreises zugute. Solidarität im Festlichen.

Landrat Christoph Schnaudigel bringt es auf den Punkt: „Wenn wir die Tafeln schon brauchen, dann unterstützen wir sie auch so gut es nur geht!“

Und wenn es um das Ankurbeln dieser Unterstützung geht, dann ist diese BigBand unter Leitung von Marco Vincenzi die beste Wahl. Man wartet schon auf die charmant-flapsigen Einwürfe des Bandleaders, der die Formation seit 2007 erfolgreich führt: „Ringsherum stehen Spendenboxen. Macht sie nicht so schwer, dafür aber voll.“

So locker-flockig die Sprüche, so souverän die Leitung seiner Musikerinnen und Musiker, etwa mit „Dear Future Husband“ mit der Band-Solistin Tanja Frank, oder zahlreiche Pop- und Jazz-Standards mit dem Band-Solisten Stefan Keller – insbesondere virtuos gelungene „Elvis-Wiederbelebungen“, etwa „See See rider“, „Suspicious Minds“ oder „In The Ghetto“, die einen gerade wieder in dieses „Landkreis-Jahr“ 1973 versetzen, jetzt aber mit „Aloha From Hawaii“!

Natia Todua als besonderer Gast beim Konzert in Waldbronn

Besondere Höhepunkte ergaben sich mit den „special guests“, Natia Todua (Voice Of Germany 2017) und Markus Zimmermann. Was sich mit diesen beiden Stimmen und Temperamenten den Zuhörern bot, war Pop und Jazz vom Feinsten und begeisterte wieder und wieder, ob „Skyfall“, „Tonight She’s Gone“, „She’s The One“ oder „Smooth Operator“; das Publikum wird mitgerissen und lebt mit den Songs, stöhnt auf als „Back To Black“ an die dahingegangene Amy Winehouse erinnert.

Und noch ein Verlust wird intoniert: Tina Turner. Wie Lunten am Pulverfass zünden „Simply The Best“ oder „Rolling On The River“. Minutenlang stehende Ovationen, Mitklatschen, Mitbewegen: Unterhaltung, die in Freude umschlägt, zuletzt ein wahrer Hexenkessel.

„Ihr wisst ja, je mehr ihr applaudiert, desto schneller werden eure Anträge am Montag bearbeitet“, hatte Vincenzi zu Anfang noch gemahnt. Die Festgäste sind ihm gerne gefolgt, auch ohne Anträge.