Deutschlands bekannteste Fitness-Influencerin macht Werbung für die Karlsruher Drogeriemarktkette dm. Was Fans und alle, die an diesem Tag einkaufen wollen, jetzt wissen müssen.

Die Karlsruher Fitness-Influencerin Pamela Reif wird zur Kassiererin. Im Rahmen einer Werbeaktion für die Drogeriemarktkette dm nimmt Reif am Samstag, 20. April, eine Stunde an der Kasse der dm-Filiale in Waldbronn Platz. Während dieser Zeit dürfte mit einem größeren Andrang vornehmlicher junger Fans zu rechnen sein.

Die dm-Filiale eröffnet genauso wie die Aldi-Filiale zwei Tage zuvor, am Donnerstag, 18. April, an ihrem neuen Standort in der Talstraße 10. Aldi und dm waren zuletzt mit ihren Filialen in Ausweichquartieren in (Aldi) und neben (dm) der Festhalle Waldbronn.

Pamela Reif ist eine bekannte deutsche Influencerin, die unter anderem seit mehr als zehn Jahren auf Instagram aktiv ist. Sie hat dort knapp neun Millionen Follower. Also Menschen, die ihre Beiträge regelmäßig ansehen und über neue Beiträge informiert werden.

Karlsruherin Pamela Reif ist gefragte Werbefigur

Reif ist dadurch eine gefragte Werbefigur für Fitnessprodukte und macht auch Werbung für Kleidermode. Gleichzeitig ist sie auf der Videoplattform Youtube aktiv, etwa mit Fitnessvideos. Auch dort hat sie Millionen Follower.

Zuletzt geriet sie in die Schlagzeilen im Zuge des möglichen TV-Comebacks von Stefan Raab, der innerhalb kurzer Zeit ihre Zahl an Followern erreichen wollte. Dies misslang Raab aber.

Alle Einnahmen der Kassierstunde von Reif in Waldbronn spendet dm laut Werbemitteilung des Hauses für die aktive Kinder- und Jugendarbeit der Arbeitsgemeinschaften der Waldbronner Vereine.