Pumpe gibt den Geist auf

Warum nicht nur kaltes Freibadwasser die Gemüter zum Saisonstart in Waldbronn erhitzte

Kaltstart in die Freibadsaison in Waldbronn. Just zum Auftakt streikte die Pumpe für die Wassererwärmung. Doch Stammgäste haben noch mehr zu bemängeln.