Mit Patrick Nitsch haben sich nun fünf Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters in Waldbronn beworben. Nitsch, 39 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern ist – ganz offiziell gesehen – der vierte Kandidat.

Eigentlich wäre dies Bewerber Christian Stalf. Wie berichtet, hat der zwar seine Kandidatur öffentlich gemacht, allerdings ging nach Auskunft der Gemeindeverwaltung bislang noch keine offizielle Bewerbung von Stalf im Rathaus ein. Im Gegensatz dazu hat Nitsch seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben.

„Waldbronn ist für mich Heimat“, erzählt Nitsch im BNN-Gespräch. Seine Kindheit habe er in Busenbach verbracht. Nach einigen weiteren Stationen lebt die Familie nun wieder in Waldbronn. „Ich trete als parteiloser Kandidat an.“

Senioren nehmen wichtigen Stellenwert im Wahlkampf ein

Es sei das erste Mal, dass er bei einer Bürgermeisterwahl kandidiere. Offen räumt Nitsch ein, dass er bislang keine kommunalpolitischen Erfahrungen gesammelt habe. „In vielen Gesprächen, zum Beispiel in der Familie, mit Bekannten, im Verein oder auf Kinderspielplätzen, bekam ich aber mit, was die Menschen in Waldbronn bewegt.“ Dabei sei auch immer wieder Kritik laut geworden.

Ich möchte was bewegen. Ich möchte vorangehen. Patrick Nitsch

Nur zu kritisieren wäre nicht seine Sache. „Ich möchte was bewegen. Ich möchte vorangehen“, sagt der Busenbacher Feuerwehrmann Nitsch. Ein Gespräch habe er inzwischen mit Bürgermeister Franz Masino geführt – „um mich einfach mal über den Alltag eines Bürgermeisters, über dessen Arbeit zu informieren.“

Einen wichtigen Stellenwert sollen in seinem Wahlkampf die Senioren einnehmen: „Um die wird sich zu wenig gekümmert.“ Weitere Themen sind für ihn unter anderem Kinder und Jugendliche, Familie, Handel und Gewerbe. Sein Wahlkampfmotto: „Vom Bürger für Bürger.“

Bürgermeisterwahl in Waldbronn: Gewählt wird am 8. Mai

Ab 2005 arbeitete Nitsch als Fachkraft für Lagerwirtschaft, später als Industriekaufmann. Zurzeit sei er auf Arbeitsuche. Für das Amt des Bürgermeisters bringe er soziales Engagement, Geduld und Ehrgeiz mit, sagt Nitsch.

Sein möglicher Mitkonkurrent Stalf will nächste Woche offiziell im Rathaus seine Bewerbung abgeben, teilte er auf BNN-Anfrage mit. Bisher haben dies neben Patrick Nitsch bereits Sebastian Haag, Marc-Yaron Popper und Stefan Seifert getan.

Gewählt wird in Waldbronn am 8. Mai. Noch bis 13. April, 18 Uhr, können sich Kandidaten um die Nachfolge von Bürgermeister Franz Masino (parteilos) bewerben.