Warum Fusel aus Ettlingen kein billiger Schnaps ist

Regional, süffig, handgebraut - das ist Fusel. Ja, richtig gelesen, Fusel. Damit ist nicht der billige Branntwein von Kiosk um die Ecke oder aus dem Supermarkt gemeint, sondern das Werk von drei Freunden, die sich aus der Schulzeit und vom Studium her kennen. Unter dem Namen Yanesco GmbH haben sie in Ettlingen ein Start-up-Unternehmen gegründet und brauen seit einiger Zeit Fusel- ein Craftbier.

Die Zeit während des Lockdowns genutzt

Yanesco - dahinter stecken Yann Schneider (26), Hannes Berg (25) und Nico Schweicher (27), die viel freie Zeit während des Lockdowns dazu nutzten, etwas Neues auszuprobieren, und damit inzwischen ganz erfolgreich sind. Wer von den dreien letztlich die Idee mit dem Bierbrauen hatte, wissen sie selbst nicht mehr so genau, wohl aber, wie es vor rund einem Jahr mit deren Umsetzung losging: Im Internet, erzählt Yann Schneider, „haben wir einen alten Braumeister aus Franken gefunden, der uns eine komplette Brauanlage verkauft hat.“

Mit zwei Sprinter sei man hingefahren, habe drei Kessel, Lagertank, Gärtank und andere unverzichtbare Gerätschaften eingepackt, und in Schneiders Keller wieder aufgebaut. Der finanzielle Aufwand? Ein paar tausend Euro, also überschaubar. Das Trio erkundigte sich, ob es denn für den eigenen Bedarf Bier brauen dürfe, welche Hygieneanforderungen und sonstigen Vorschriften zu beachten seien, und begann, mit Hopfen und Zutaten wie Honig oder Zitrone zu experimentieren.

Am besten schmeckte das Bier mit der Zitrus-Note

Sodann ließ es Freunde und Bekannte probieren, bat um ein Feedback. „Das eine Gebräu war zu süß, beim anderen war der Hopfengeschmack zu dominant“, erinnert sich Hannes Berg. Im März 2021 schließlich passte alles, auch dank der Tipps von Biersommeliers und Bierspezialisten, die den jungen Gründern Hilfestellung gaben. „Für Craftbier ist der Markt nicht so groß, da gibt es wenig Konkurrenzdenken“, sagt Nico Schweicher. Auch sei das Craftbier nicht dem deutschen Reinheitsgebot unterworfen. Am besten geschmeckt habe das Bier mit der Zitrus-Note, es hat einen Alkoholgehalt von fünf Prozent.

1..500 Liter werden einmal im Monat gebraut

Seit dem Sommer 2021 ist Schneiders Keller nur noch Testlabor, gebraut wird statt dessen in einer gemieteten Anlage eines Anbieters nahe Heidelberg. 1.500 Liter, einmal im Monat. Und warum der Name „Fusel“ und dazu ein Alpaca auf dem Etikett? Fusel, sagt Berg, komme aus dem Lateinischen, bedeute fließend oder flüssig. Und: Den Namen „kann man sich gut merken“. Das Alpaca sei ein Herdentier und liebe die Gemeinschaft. „Das passt doch zum Biertrinken in geselliger Runde.“

Im Intervall von sechs bis acht Wochen werden die 0,3 Liter Flaschen Fusel in Heidelberg abgefüllt, mit Etiketten und Kronkorken ( auch da ist ein Alpaka drauf) versehen und kommen dann ins angemietete Kühlhaus in der Ettlinger Carl-Metz-Straße. Derzeit vertreiben die Jungunternehmer das „Schnelle Helle“, wie sie es auch bezeichnen, noch selbst und direkt im Umkreis von 15 Kilometern um Ettlingen. Abnehmer ist beispielsweise Markus Neumann mit seinem Kino „Kulisse“.

Wir wollen künftig auch Nicht-Biertrinker für uns gewinnen. Hannes Berg, Jungunternehmer

Dazu haben sie einen online-Shop aufgebaut, sind in den sozialen Medien präsent und machen jeden Freitag einen Lagerverkauf - nur nicht im Winter. Noch ist Fusel ein Hobby. Sowohl Berg als auch Schneider und Schweicher gehen anderen Berufen nach - in der Immobilienbranche und im Maschinenbau. Sie können sich aber vorstellen, das Geschäft auszubauen, hoffen, dass in der Gastronomie das Interesse an Fusel wächst. Unter dem Markenzeichen „wollen wir künftig mehr Getränke herstellen und Nicht-Biertrinker für uns gewinnen“, erzählt Berg. 2022 sollen noch zwei alkoholfreie Produkte an den Start.