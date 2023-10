Was sich beim Sternlesmarkt Ettlingen in diesem Advent ändert

Das Ettlinger Zentrum verwandelt sich ab 30. November in eine vorweihnachtliche Budenstadt. An Bewährtem hält das Stadtmarketing fest, von einem aber verabschiedet es sich.

Der Weihnachtsmarkt Ettlingen, besser bekannt unter dem Namen Sternlesmarkt, spielt sich 2023 wieder an gewohntem Ort ab – auf dem Erwin-Vetter-Platz, dem Marktplatz und dem Kirchenplatz.

Vom Stadtgarten, der voriges Jahr erstmals zusätzlich mit weihnachtlichen Hütten und der Eisenbahn für Kinder bestückt war, verabschiedet sich das Stadtmarketing hingegen. „Der Standort hat sich nicht bewährt“, sagt Mitarbeiterin Kim Armbrust.

In der Tat hatten diverse Marktbeschicker, die abseits des eigentlichen Budenzaubers untergebracht waren, über ausbleibende Gäste und damit fehlende Umsätze geklagt. Sie fühlten sich schlicht abgehängt vom eigentlichen Geschehen.

Entsprechend verzichtet die Stadt jetzt auf einen zweiten Versuch. Armbrust sagt, bis auf einen Glühweinstandbetreiber „haben wir alle, die voriges Jahr im Stadtgarten waren, wieder untergebracht“. Die bei Kindern so beliebte Eisenbahn werde nahe der Martinskirche rattern. Da ist in diesem Advent auch keine Baustelle mehr.

Rund 40 Beschicker beim Weihnachtsmarkt in Ettlingen dabei

Insgesamt sind knapp 40 Beschicker Teil der weihnachtlichen Glitzerstadt im Ettlingen Zentrum. Darunter sind zehn Kunsthandwerker und sieben Sternschnuppenhütten, die unterschiedlich belegt sind. Mal von Kunstschaffenden, mal von karitativen Vereinen und Organisationen, die für soziale Zwecke verkaufen.

Das Interesse an unserem Markt ist sehr groß. Kim Armbrust

Stadtmarketing Ettlingen

Beim Bewirtungsangebot – immer ganz wichtig auf Weihnachtsmärkten – setzt die Stadt auf eine Mischung aus Klassischem wie Pizza, Bratwurst, Steaks und Vegetarischem wie Teigtaschen oder Suppen.

Das Interesse, in Ettlingen Präsenz zu zeigen, sei „sehr groß“. Erneut gebe es mehr Bewerber, „als wir zulassen konnten“, berichtet Kim Armbrust.

Musikalisches Programm auf der Bühne beim Rathaus

Ums Begleitprogramm auf der Bühne neben dem Rathaus kümmert sich das städtische Kulturamt. Luzie Weber lässt wissen, es seien sowohl Schulen und Kindergarten als auch Vereine und Bands mit von der Partie. Zu Letztgenannten zählen das Duo Dezembertraum, Inkognito, eine Formation, die man schon von ihren Auftritten beim Marktfest kennt oder auch Lokalmatadorin Lisa Huber und ihre Musiker.

Das Bühnenprogramm starte werktags am späten Nachmittag und am Wochenende etwas früher. Es dauere in der Regel bis zum Sternlesmarktende um 21 Uhr.

Nikolaus-Kutschfahrten am 6. Dezember

Sonderveranstaltungen während der gut vier Wochen Marktgeschehen sind am 6. Dezember die Kutschfahrten des Nikolaus über den Markt, das Advents- und Weihnachtsliedersingen der christlichen Kirchen vor dem Schloss am 16. Dezember um 17 Uhr und die Weihnachtsstunde im Schlosshof an Heiligabend um 16 Uhr.

Sie wird musikalisch vom Musikverein Ettlingen und dem Jazzchor mitgestaltet.

Adventskalender an der Schlossfassade

Das Albertus-Magnus-Gymnasium sorgt für einen Hingucker an der Schlossfassade: Es gestaltet dort an den Fenstern zwischen dem 1. und dem 24. Dezember einen leuchtenden Adventskalender.

Apropos Leuchten: Für vorweihnachtlichen Ganz sorgen zum einen die noch relativ neuen Weihnachtsgirlanden, die über die wichtigsten Altstadtstraßen gespannt werden, zum anderen die geschmückten Bäume auf den Plätzen.

Hinzu kommen eine große Zahl von Weihnachtsbäumen, die das Stadtmarketing selbst platziert und zudem Einzelhändlern als Deko zur Verfügung stellt. Der mit weitem Abstand größte Baum hat erneut seinen prominenten Platz vor dem Rathaus genauso wie das Kinderkarussell.

Eröffnung vom Weihnachtsmarkt ist am 30. November

Los geht der Sternlesmarkt am Donnerstag vor dem ersten Advent, also dem 30. November um 12 Uhr. Der Aufbau erfolgt ab Mitte November. Die Eröffnung übernimmt Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler), der an die Kinder wieder Hefe-Sternchen verteilt.

Musikalisch beteiligt sich an dem Termin die Ettlinger Thiebauthschule. Der Sternlesmarkt dauert – das ist Tradition – über die Weihnachtstage hinaus bis zum 28. Dezember. Komplett geschlossen hat er nur am ersten Weihnachtsfeiertag.

Und noch etwas: Da die Tiefgarage am Erwin-Vetter-Platz weiter saniert wird und in der Vorweihnachtszeit dort nur eine Teilöffnung erfolgt, verkehrt der kostenlose Shuttle vom Dickhäuterplatz (ehemalige Rheinlandkaserne) ins Zentrum weiter: montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr.