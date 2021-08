Ettlinger Zeitzeugen erinnern sich

Warum es der Onkel nicht mehr in den Westsektor schaffte

Der eine erfuhr es auf dem Parkplatz am Großglockner, der andere am Strand in Asturien – sie alle schockte der Mauerbau in Berlin vor 60 Jahren. Und auch Ettlingen wurde geteilte Stadt – allerdings erst am 13. August 1963.