Fahrkartenautomaten in der Region Karlsruhe werden ausgetauscht

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und die Deutsche Bahn (DB) starten ab September mit der Einführung der neuen Fahrscheinautomaten in der Region Karlsruhe. An zahlreichen Bahnhaltestellen im AVG-Netz werden in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive die Geräte der neuen Automaten-Generation aufgestellt, kündigt die AVG in einer Pressemitteilung an.

148 Automaten der neuen Generation, die einheitlich im gelb-weißen Landesdesign der Mobilitätsdachmarke „bwegt“ gehalten sind, werden installiert. Zudem werden aber auch an einigen Haltestellen – die AVG nennt als Beispiel Untergrombach – zusätzliche Automaten aufgebaut. Bis zum großen Fahrplanwechsel am 10. Dezember soll der Aufbau der neuen Automaten abgeschlossen sein.

Kein Fahrscheinverkauf während der Installation der neuen Geräte

Der Austausch eines stationären Fahrschein-Automaten dauert laut AVG nicht länger als 24 Stunden. Während der Installation ist kein Fahrscheinkauf an dem Gerät möglich. Fahrgäste können bei einer möglichen Fahrschein-Kontrolle in der Bahn unter Angabe des Automatenstandortes oder der Automatennummer auf den Ausfall hinweisen.

Nach der Installation ist kurzfristig noch kein vollumfänglicher Fahrscheinverkauf möglich, da das Gerät für den Bargeldkauf noch mit Wechselgeld bestückt werden muss. Dies passiere innerhalb eines Tages. Solange könnten Fahrscheine bargeldlos per EC- oder Kreditkarte und passend mit Bargeld erworben werden. Ein Barkauf mit Wechselgeldrückgabe ist erst anschließend wieder möglich.

AVG verspricht verbesserte Funktionen bei neuen Fahrkartenautomaten

Die Automaten bieten das gleiche Fahrkartensortiment sowie eine identische Menüführung wie die Vorgängermodelle. Die AVG verspricht aber auch eine Reihe von Verbesserungen: Die 15-Zoll großen Displays seien deutlich heller und böten auch bei direkter Sonneneinstrahlung einen guten Kontrast.

Trotz der neuen Automaten bleiben alle Verkaufsstellen wie in Baden-Baden, Bruchsal, Pforzheim und Rastatt bestehen, kündigt die AVG an. Mit der Einführung der neuen Automaten setzt die AVG eine Vorgabe des Landes im neuen AVG-Verkehrsvertrag für das Netz 7a um. Den Fahrgästen sollen auf möglichst allen ÖPNV-Eisenbahnstrecken im Land einheitlich aussehende Fahrkartenautomaten mit vergleichbarem Funktionsumfang angeboten werden.