Harry Block ist dabei, als vor 50 Jahren die Bürgeraktion Umweltschutz Zentrales Oberrheingebiet (BUZO) in Karlsruhe entsteht. Mit ihr beginnt die Umweltbewegung in der damaligen Bundesrepublik. Heute wirkt sich weltweit aus, was sie erstreitet.

Harry Block erinnert sich an Schwefelgestank am Rhein, die Anti-Atom-Proteste im südbadischen Wyhl, die Parteigründung der Grünen in Karlsruhe. Denn er ist ununterbrochen dabei, seit es die Bürgeraktion Umweltschutz Zentrales Oberrheingebiet (BUZO) in Karlsruhe gibt.

Mit ihrer Gründung vor 50 Jahren beginnt die westdeutsche Umweltbewegung. Heute wirkt die BUZO weltweit. Ein halbes Jahrhundert BUZO startet mit einer Protestaktion gegen die Raffinerie am Rhein bei Knielingen. „Die wollten damals ihren Schwefelausstoß verdreifachen“, sagt Block.

Seither fotografiert er jeden Sonntag aus einem Fenster seiner Wohnung die alten und neuen Schlote am Karlsruher Flussufer. Bis heute hat Block aktuelle Schadstoffwerte parat, soweit sie zugänglich sind: Quecksilber und Feinstaub, Stickoxide und das klimaschädliche Kohlendioxid.