25 von 26 Veranstaltungen konnten stattfinden, mit 3.750 Besuchern war – bei coronabedingt beschränkten Kapazitäten – eine Auslastung von 75 Prozent erreicht: Über ein „sehr gutes Ergebnis“ der Kultur-live-Saison 2021/22 freut sich der Ettlinger Kulturamtsleiter Christoph Bader.

Zwar habe man in den Jahren vor Corona 4.500 bis 4.700 Besucher gezählt, sagte er beim Pressegespräch zum städtischen Kulturprogramm im Rathaus, die Auslastung habe aber schon damals bei 75 Prozent gelegen.

Besonders gut angekommen sei beim Publikum die Comedy-Show „Hannes und der Bürgermeister“ mit insgesamt 1.000 Besuchern.

Nachtcafé, Folknacht, Poetry Slam und „Nightwash“

Für die nächste Saison von Kultur live, die im September beginnt, stehen laut Bader 24 Veranstaltungen auf dem Programm. Darunter neben Spezialformaten wie einer italienischen und einer französischen Woche etablierte Formate wie das Nachtcafé im Schloss, Folknacht und Poetry Slam sowie die Stand-up-Comedy-Show „Nightwash“.

Hinzu kommen sechs Schlosskonzerte im Asamsaal, die das Kulturamt zusammen mit dem Südwestrundfunk veranstaltet.

„Wir freuen uns wieder auf ein lebhaftes Programm, das unsere Stadt bereichert“, kündigte Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) beim Pressegespräch an.

Er hoffe, dass es keine erneuten Corona-Einschränkungen geben wird. Von den ausgefallenen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren sollen zehn in dieser Saison nachgeholt werden.

Italo-Klassiker auf der Musical-Bühne

Der Startschuss für das Kultur-live-Programm fällt am 17. September mit der Boogie Night in der Stadthalle, eine Kooperation mit dem Jailhouse Club aus Durmersheim. Zu Rock‘n’Roll und Boogie können die Besucher ausgelassen tanzen.

„Großes Highlight“ im Programm ist für Christoph Bader das Musical-Gastspiel des Landestheaters Niederbayern mit der Italo-Band „I Dolci Signori“ am 8. Oktober.

Unter dem Titel „Azzurro“ erzählt das Ensemble die Geschichte von einer Jugendliebe, musikalische Klassiker wie „Senza una donna“ und „Gloria“ werden in den Handlungsstrang eingebunden.

Das Musical ist Teil der italienischen Woche, die das Kulturbüro anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Ettlinger Städtepartnerschaft mit dem sizilianischen Menfi konzipiert hat.

Insgesamt zehn Veranstaltungen sind geboten, darunter neben „Azzurro“ zwei Filmvorführungen im Kino Kulisse (5. und 12. Oktober), eine Musiknacht mit italienischen Klängen in sechs Ettlinger Restaurants (7. Oktober) und eine Lesung mit Wolfgang Schorlau und Claudio Caiolo (16. Oktober).

Folk- und Gitarrenmusik in der Stadthalle und am Schloss

Als musikalisches Schwergewicht konnte das Kulturamt den Liedermacher Konstantin Wecker gewinnen, der am 13. Oktober im Trio mit Jo Barnikel und Fany Kammerlander auftritt.

Gitarrenmusik in vielen Facetten (Jazz, Flamenco, Akustik) wird zudem bei den Gitarrentagen am Wochenende vom 29. und 30. Oktober geboten. Samstagabend gibt’s ein Konzert mit Ralf Illenberger, Werner Acker & Ignaz Netzer, Rainer Haug und Volker Schäfer. Sonntags sind Workshops und eine Open Stage im Schlosshof geplant.

Eine deutsche und zwei französische Bands können die Zuhörer bei der Ettlinger Folknacht am 12. November hören, und am 21. Januar wird bei der Swingnacht in der Stadthalle zu Musik von Franky Doo und der Luca Filastro Band getanzt.

„Beethoven-Marathon“ bei den Schlosskonzerten

Eine Besonderheit bei den SWR-Schlosskonzerten in dieser Saison ist laut Bader der „Beethoven-Marathon“: Sarah Christian an der Violine und Hisako Kawamura am Klavier präsentieren am Wochenende vom 5. und 6. November sämtliche Violinsonaten des berühmten Komponisten.

Und auch für die Jüngsten wird Kultur geboten: Fünf Familienveranstaltungen sind im Schloss geplant, vom Kindertheaterstück „Neinhorn“ nach Buchvorlage des Känguru-Chroniken-Autors Marc-Uwe Kling (23. Oktober) über das Geschichtenfest im Schloss (4. Dezember) bis hin zum Zirkusmusical „Conni“ (29. Januar).

Die Preise für die Erwachsenenveranstaltungen steigen laut Kulturamtsleiter Bader um einen bis 1,50 Euro, bei den Familienveranstaltungen gebe es keine Erhöhung.

Junge Menschen bis 25 Jahre erhalten Tickets zum halben Preis. Ausgenommen davon ist die Veranstaltung mit Konstantin Wecker. Sie ist auch die einzige mit gestaffelten Preisen (je nach Platzauswahl), für die restlichen Programmpunkte gelten Einheitspreise.