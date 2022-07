Bei anderen ging es schneller

International renommierter Wissenschaftler wartet in Karlsruhe auf Einbürgerung: „Monatelang nur Dokumente gebracht“

Alik Ismail-Zadeh lebt seit 21 Jahren in Karlsruhe - er findet, es ist an der Zeit, Deutscher zu werden. Doch sein Fall zieht sich in die Länge, sagt der renommierte Erdbeben-Experte. In anderen Fällen geht es deutlich schneller.