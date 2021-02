Johann Kirchhauser im Interview

Korallenexperte aus Karlsruhe: Der Mann, der mit den Haien schwimmt

Wer in das Haibecken des Naturkundemuseums Karlsruhe blickt, taucht ab in ein tropisches Riff zehn Meter unter dem Meeresspiegel. Zwei Haie kreisen, Fischschwärme blitzen auf. Vor allem aber bedecken lebende Korallen jeden Quadratzentimeter Riffgestein so üppig, dass Experten rund um den Globus staunen. Dahinter steckt ein Ausnahmetalent: Johann Kirchhauser.