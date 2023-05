Vier Straßenbahnen haben sich am Freitagabend in Karlsruhe beim Kontakt mit der Oberleitung den Stromabnehmer beschädigt. Mittlerweile sind sie wieder einsatzbereit.

Eine Kettenreaktion hat im Netz der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Freitagabend für einen Schaden von rund 40.000 Euro gesorgt. Vier Trams wurden beschädigt. Das teilte Sprecher Michael Krauth auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Im Bereich zwischen Karls- und Rüppurrer Tor ging für mehrere Stunden nichts mehr. Die Linien 2 bis 6 wurden umgeleitet, die meisten durch den Stadtbahntunnel.

Die Ursache haben Techniker der VBK im Bereich des Mendelssohnplatzes ausgemacht. Dort kreuzen sich zwei Oberleitungen, Experten sprechen im Verbindungsbereich von einem „Teller“.

An dem blieb gegen 15.30 Uhr der sogenannte Stromabnehmer einer Tram hängen und wurde verbogen. Ob der Schaden durch das Fahrzeug ausgelöst wurde oder ein Problem im Bereich der Oberleitung bestand, lässt sich nach Auskunft von VBK-Sprecher Krauth nicht mit Sicherheit sagen.

Abgerissene Stromabnehmer in Karlsruhe: Verkehrsbetriebe sprechen von seltenem Vorfall

In den folgenden Minuten passierten drei weitere Trams die beschädigte Oberleitung. Bei allen wurden die Stromabnehmer verbogen oder gar abgerissen. Die Verkehrsbetriebe unterbrachen daraufhin den Verkehr auf der Kriegsstraße.

Die beschädigten Bahnen wurden in die Werkstatt geschleppt. Alle sind mittlerweile repariert und wieder einsatzbereit. Die Schäden an der Oberleitung wurden noch am Freitagabend behoben. Michael Krauth spricht von einem „seltenen Vorfall“.

Der Zwischenfall führte nicht zu nennenswerten Einschränkungen im Feierabendverkehr vor dem langen Pfingstwochenende. Von den betroffenen oberirdischen Haltestellen wurden Fahrgäste per digitaler Fahrgastinfo auf die nächstgelegenen, meist unterirdischen Haltestellen verwiesen.

Die meisten Tramlinien fuhren wegen der unterbrochenen oberirdischen Ost-West-Verbindung unter der Kaiserstraße. „Gegen Abend konnte der Betrieb wieder regulär aufgenommen werden“, sagt Sprecher Krauth.