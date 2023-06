Karlsruhe plant Verordnung

Auf viele Katzenhalter in Karlsruhe kommen neue Pflichten zu

Mannheimer Katzenhalter dürfen ihren Liebling jetzt nur noch vor die Tür lassen, wenn das Tier per Chip oder Tätowierung kennzeichnet und in ein Register eingetragen ist. In Karlsruhe geht es bald vielleicht noch einen Schritt weiter.