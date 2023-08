Ferienzeit heißt Ausflugszeit: In der großen Sommerpause lockt es besonders Großeltern mit ihren Enkelkindern ins Naturkundemuseum. Doch es nur eines der Highlights in Karlsruhe.

Der achtjährige Lenny und sein fünfjähriger Bruder Ole warten bereits geduldig vor dem riesigen Aquarium im Karlsruher Naturkundemuseum.

Das Brüderpaar starrt mit großen Augen in die farbenprächtige Korallenwelt. Hier tummeln sich unter anderem der gelbe Seebader oder der Pfauenkaiserfisch. Doch die Jungs aus Waldbronn haben nur Augen für den Schwarzspitzen-Riffhai.

Und schwups – schon zieht er vorbei. Die Augen der Nachwuchs-Ozeanologen leuchten. Zufrieden ist auch Oma Elke Schroth, die mit ihren Enkeln die Ferien nutzt, um die Einrichtung am Friedrichsplatz zu besuchen.

Ich habe den Hai schon mal in einer Film-Dokumentation gesehen. Lenny

Besucher im Naturkundemuseum

„Ich habe den Hai schon mal in einer Film-Dokumentation gesehen“, sagt Lenny. Und jetzt auch in echt. Die Enkel sind glücklich, die Oma auch.

Auch Eliah hat allen Grund zu staunen. Der Sechsjährige ist von den Sauriern begeistert. Warum? „Weil die so groß sind und so spitze Zähne haben.“ Auch er ist mit den Großeltern auf Naturkunde-Tour. „Wir haben uns zuerst überlegt, in den Zoo zu gehen. Aber das war uns bei über 30 Grad zu heiß. Und hier können die Kinder ja auch viel erleben“, sagt Herbert Klettenheimer aus Liedolsheim, der mit seiner Frau Waltraud den Enkel durch die Räume führt.

„Wo ist der Hai, wo sind die Dinos?“, sagt Museumsmitarbeiter Dirk Seidel, schmunzelnd, der zuweilen an der Kasse sitzt und oft genau diese Fragen gestellt bekommt. Ein bisschen Spannung hat eben jeder gern.

Familien besuchen lieber das Naturkundemuseum Karlsruhe bei 30 Grad

Auch Fiona mag die Saurier. Sie ist siebeneinhalb Jahre alt, auf die korrekte Altersangabe besteht sie. Zudem haben das 240.000 Liter fassende Aquarium und ihre Bewohner es ihr angetan. „Ich habe aber auch vieles über das Klima erfahren und einen Film dazu gesehen“, formuliert die junge Dame fast druckreif.

Wer die Zweitklässlerin begleitet? Natürlich die Großeltern. „Das war eine spontane Entscheidung. Bei der Hitze passt das gut“, sagen Michael und Sabine Staeber unisono. Sobald das Wetter regnerisch ist oder sich in tropische Temperaturen schwingt, desto voller wird es während der Ferienzeit im Naturkundemuseum. So ähnlich lautet die Faustformel.

Sobald es nicht ins Freibad geht, steigen bei uns die Besucherzahlen stark an. Constanze Hampp

Leiterin Abteilung Kommunikation im Naturkundemuseum

„Anfang August, als es richtig heiß war, waren die Gänge hier bei uns sehr voll. Sobald es nicht ins Freibad geht, steigen bei uns die Besucherzahlen stark an“, weiß Constanze Hampp, Leiterin Abteilung Kommunikation der Einrichtung. Zu den Besuchern zählen auch Theresa Feurer, ihre Kinder Jonathan (5) und Mathilda (7) sowie deren Tante.

Sie kamen eigens aus Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis. Was ihr am besten gefällt? Die Frage geht an Mathilda. „Der Riesensalamander, aber eigentlich alle Tiere“, sagt das Mädchen. Weniger gut gefallen ihr die ausgestopften Tiere. „Die tun mir leid“, fügt sie hinzu. Ihr kleiner Bruder findet die Vulkane toll.

„Es ist schön, hier können die Kinder vieles lernen und ausprobieren“, sagt Theresa Feurer. Zudem empfindet die Lehrerin als gut, dass man mit dem Familienpass Baden-Württemberg kostenlosen Eintritt hat.

Auch der Zoo ist beliebtes Familienausflug in Karlsruhe

Der Zoologische Stadtgarten in der Südweststadt hingegen ist nicht nur in den Ferien eine beliebte Destination für Familien. Trotz der hohen Temperaturen genießen viele die Tierwelt im Freien oder den Häusern.

Ein Picknick auf einer Decke und selbstredend im Schatten macht Familie Nagel aus Wössingen. „Die Idee kam uns ganz spontan. Hier hat es schöne Flächen zum Verweilen“, sagt Freya Nagel. Zu Pass kommt den Walzbachtalern, dass sie über eine Jahreskarte verfügen, wie ihr Mann Thomas hinzufügt.

Die Bandbreite der Lieblingstiere von Tochter Karlotta ist groß. „Die Affen finde ich toll, wie die so herumspringen. Aber auch die Hasen gefallen mir gut“, meint die Elfjährige, während sich am Streichelzoo schon eine kleine Schlange gebildet hat. Aber auch das Exotenhaus oder das Dickhäuterhaus sind gut besucht.

+3 +1

Eigens aus Speyer kamen Bernd und Sabine Müller. Mit Baseball-Cap und Sonnenbrille wappnen sie sich gegen die Sonne. „Wir haben beide Urlaub und wir kennen den Zoo, weil wir früher oft mit den Kindern hier waren. Da dachten wir, los geht’s“, sagt Sabine Müller. Aktuell begeistern sie sich für die neue Afrika-Savanne. Beide finden gut, dass der Stadtgarten Zoo und Park zugleich ist. „Außerdem müssen wir nur aus der Bahn aussteigen und schon sind wir da“, sagt ihr Ehemann.