„Außer Betrieb“ ist vor dem „Olympia Express“ auf dem Karlsruher Frühlingsfest zu lesen. Am Sonntag musste Santino Thelen sein Fahrgeschäft stoppen. Für den Schausteller ist es ein harter Schlag mitten in der ersten Veranstaltung ohne Corona-Beschränkungen.

Noch bis einschließlich Ostermontag können Besucher des Karlsruher Frühlingsfests aus dem Riesenrad heraus einen Blick über die Fächerstadt schweifen lassen, sich in der Geisterbahn gruseln oder mit gebrannten Mandeln in der Hand Lose kaufen. Was sie nicht mehr können: eine Runde mit dem Fahrgeschäft „Olympia Express“ drehen.

Denn das Karussell steht bereits seit Sonntagnachmittag still. Die Lautsprecherstimme, die zuletzt noch „Hoch die Hände, Wochenende!“ rief, während das Wellenband mit den Sitzkabinen immer schneller wurde, ist verstummt.

„Wir haben Motorprobleme“, sagt ein hörbar geknickter Inhaber Santino Thelen am Telefonhörer im Gespräch mit den BNN. „Das sind spezielle Motoren, die kriegt man nicht einfach so“, erklärt Thelen.

Karlsruher Mess’ ist für den Olympia-Express-Betreiber gelaufen

Von den drei Motoren seien zwei kaputt – und das, obwohl alles vor Beginn des Frühlingsfests geprüft worden sei. Die Besucher seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, beteuert Thelen, man habe das Fahrgeschäft bei den ersten Anzeichen gestoppt und gesperrt. Seitdem schickt ein Schild mit der Aufschrift „Außer Betrieb“ die Menschen weiter zur nächsten Bude.

Für uns ist das natürlich ein Stich ins Herz. Santino Thelen, Inhaber

Mit dem Stillstand des „Olympia Express“ ist die Karlsruher Mess’ für den Inhaber gelaufen. Und das, obwohl sich die Schausteller auf die erste Veranstaltung ohne Maskenpflicht und Einlasskontrollen gefreut hatten. „Für uns ist das natürlich ein Stich ins Herz. Nach zwei Jahren Corona waren wir froh, das überstanden zu haben – und dann passiert so etwas bei der ersten Veranstaltung“, sagt Thelen.

Spezialisten sollen das 62 Jahre alte Karussell jetzt unter die Lupe nehmen. „Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich wieder fahren können, ich rechne mit zwei bis drei Wochen, bis es so weit ist“, prognostiziert Inhaber Thelen. Wenn bis dahin alles wieder rund läuft auf dem Band des „Olympia Express“, ist die nächste Station Nürtingen.