28 Anzeigen: Polizei löst Adventsfenster-Treffen in Beiertheim wegen Corona-Verstößen auf

Jeden Tag ein anderes, weihnachtlich geschmücktes Fenster bestaunen - das wollte die Adventsfenster-Aktion von Bürgervereinen und Kirchen in Beiertheim und Bulach möglich machen. Doch beim letzten Treffen rückte die Polizei an und erstattete 28 Anzeigen. In den Stadtteilen hat man für das harte Durchgreifen wenig Verständnis, doch die Polizei sieht sich im Recht.