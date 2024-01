Markierungen an den Bäumen zeigen an, wo Bäume zurechtgeschnitten werden. Für die Kampfmittelsondierungen ist das nötig.

Üblicherweise rangieren hier, zwischen Meidingerstraße und Betonfassade des Staatstheaters, die Pkw des Theaterpersonals – dieser Tage sind es die Fahrzeuge der Forstarbeiter, die sich zwischen den Fußwegen, Flatterbändern und Platanenstämmen bewegen.

Die Bäume an Ort und Stelle müssen Federn lassen, dicke Äste liegen auf den Steinplatten, zu Fuße der großen Bäume. Warum werden die Pflanzen aufgeastet, wie der Vorgang im Fach genannt wird? Kündigt sich schon der Kahlschlag vor dem Theaterneubau an?

Mitnichten, wie Lucas Bauer, der Leiter der Sanierungskommunikation, betont. Die Platanen werden zurechtgestutzt. „Die Arbeiten sind nötig, um eine geeignete Durchfahrtshöhe für die entsprechenden Geräte zu ermöglichen“, erläutert Bauer. Die Arbeiten würden durch eine ökologische Baubegleitung beaufsichtigt.

Die Aufmerksamkeit, die den Platanen auf dem Theaterparkplatz zukommt, ist nicht unerheblich. Seitdem in der Innenstadt begonnen worden ist, die Platanen in der Fußgängerzone zu fällen, werden Baumfällungen auch im Rest der Stadt von Umweltschützern mit Argusaugen beobachtet.

Mehr noch, der Widerstand treibt die Menschen in die Kronen der Bäume. So bestiegen Baumkletterer im vergangenen Sommer insgesamt vier Platanen, hielten diese über drei Tage lang hinweg besetzt.

Karlsruher Umweltschützer kündigen „Rabatz“ an

Der Fokus hat sich nach den fortgesetzten Fällungen der Platanen in der Kaiserstraße von den Umweltschützern geweitet. Grundsätzlich sei jeder gefällte Baum einer zu viel. Das betreffe die Bäume in der Kaiserstraße, aber auch die Bäume, die beim Neubau des Landratsamts gefällt werden.

Auch in Sachen Bäume am Staatstheater haben sich die Kritiker schon geäußert, deutlich und unmissverständlich. Umweltschützer und ehemaliger Grünen-Stadtrat Harry Block erklärte schon im vergangenen Jahr: „Wenn bei der Erweiterung des Badischen Staatstheaters die Bäume an der Meidingerstraße gefällt werden sollen, werden wir mit Sicherheit ordentlich Rabatz machen.“

Lucas Bauer betont: „Nicht betroffen von den Arbeiten sind die Bäume, welche sich an die Meidingerstraße anschließen. Diese werden auch zukünftig Teil des Bestands bleiben.“ Die Kampfmittelsondierungen sollen von diesem Frühjahr bis in den Herbst oder Winter 2024 umgesetzt werden.