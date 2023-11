Der Gospel- und Jazzchor Kirrlach möchte am 1. Dezember auf die Weihnachtszeit einstimmen. Warum beim Auftritt in der Karlsruher Badnerlandhalle aber nicht nur Weihnachtslieder erklingen werden.

Seit 1999 kommen beim Gospel- und Jazzchor Kirrlach Menschen zusammen, um gemeinsam ihre Liebe für Musik gesanglich auszudrücken.

Zum Auftakt des ersten Adventswochenendes am 1. Dezember bietet der Chor in der Badnerlandhalle um 19.30 Uhr ein Programm, das musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmt. Chorleiter Jochen Seitz hat jedoch mehr als Weihnachtsklassiker mit seinen Sängerinnen und Sängern geprobt.

Ihm liegt es am Herzen, auch anderen Musikrichtungen Aufmerksamkeit zu geben. Der studierte Musiker und Gymnasiallehrer für die Fächer Musik und Religion hat im Voraus einen Einblick in das Programm des Konzertabends gegeben. Zusammengestellt hat er eine Songauswahl, bei der Pop, Rock und Soul ebenfalls zu hören sein werden.

Musikalische Hits in der Badnerlandhalle in Karlsruhe

Für Weihnachtsstimmung sorgen gesangliche Vorträge von Mariah Careys Klassiker „All I want for Christmas is You“ bis zu Elvis Presleys „Santa Claus is back in Town“. Der Chor gibt außerdem weitere große Hits aus der Musikgeschichte zum Besten. Freuen können sich Besucher beispielsweise auf Totos „Africa“ und „Purple Rain“ von Prince.

Unterstützt wird das Chorensemble von einer Live-Band. Zudem sind Darbietungen a cappella Bestandteil des Programms. Bei diesen Darbietungen ohne musikalische Begleitung stehen ausschließlich die Stimmen des Chores im Mittelpunkt.

Das Konzert steht unter der Schirmherrschaft des Vereins „Festival der guten Taten“. Seit 48 Jahren organisiert der Verein aus Bretten Benefizveranstaltungen zugunsten der „Aktion Mensch“. Dabei kamen bisher über vier Millionen Euro an Spenden zusammen. Die BNN beteiligen sich an der Veranstaltung mit ihrer Stiftung „Wir helfen“. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro.