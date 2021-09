Beide kommen aus Baden, beide wurden im Juni 100 Jahre alt: Am Karlsruher Hauptbahnhof trafen am Sonntag eine ältere Dame und eine Dampflok aufeinander.

Das Jahr 1921: Aue wird zu Durlach eingemeindet, die SPD muss bei der Landtagswahl deutliche Stimmeneinbußen hinnehmen – und in Karlsruhe läuft die Dampflokomotive 58311 vom Stapel.

Fast zur selben Zeit wird am 15. Juni 1921 Gertrud Boos geboren. Die Frau aus Rastatt wohnt heute in Karlsruhe, und eben dort kam es nun am Sonntag zu einer ganz besonderen Begegnung: Die beiden 100-Jährigen – Dampflok und Dame – trafen aufeinander.

Mit ihrer Nichte Vera Neumann stand Gertrud Boos, schick in Bluse und Jackett, pünktlich um 9.15 Uhr an Gleis 14 des Karlsruher Hauptbahnhofs. „Meine Tante hat mit Freude die Lokomotive angeschaut, die im selben Monat und selben Jahr wie sie in Karlsruhe gebaut wurde“, berichtet Neumann.

Eisenbahnfreunde kümmern sich ehrenamtlich um die historische Lok

„Wir standen vor der schnaufenden und zischenden Lokomotive, die immer wieder Dampf abließ, und warteten gespannt auf die Abfahrt.“

Die Lok, die dank der Karlsruher „Dampfnostalgie“-Sektion der Ulmer Eisenbahnfreunde immer mal wieder für Sonderfahrten in die Region kommt, fuhr mit Waggons aus den 30er und 50er Jahren sowie einem alten Speisewagen.

Die Lok war zwischenzeitlich in der DDR unterwegs gewesen. Dass sie nun wieder in Baden dampft, ist dem ehrenamtlichen Engagement vieler Eisenbahn-Begeisterter zu verdanken.

Die 100-jährige Boos konnte am Sonntag einen jungen Heizer der Dampflok kennenlernen – und erfuhr, dass dieser schon einen Tag vor Abfahrt einheizen muss, damit am nächsten Tag die Betriebstemperatur erreicht ist.

„Der Lokführer erzählte uns von seiner vierjährigen Ausbildung für die Arbeit, die er nun ehrenamtlich für den Verein ausübt“, schildert Neumann. Einen Bahnstreik gebe es bei den Eisenbahnfreunden nicht, habe der Lokführer schmunzelnd hinzugefügt.

„Bei der pünktlichen Abfahrt stieß die Lokomotive ein typisch sehr lautes Signal aus, was wir nur noch aus Filmen kennen“, erzählt Neumann. Dem Lokomotivführer hätten Nichte und Tante durch das offene Fenster neben dem Heizer gewinkt, als der Zug langsam Fahrt aufnahm.

„Der vorbeiziehende Dampf und Rauch verbreitete mehr als einen Hauch von Nostalgie an diesem wunderschönen Spätsommertag“, schwärmt Neumann. „Zufrieden und gefüllt von vergangenen Tagen“ habe die 100-jährige Boos nach Hause gehen können.