„Fest“-Team lüftet am Montag das große Geheimnis

Seit Wochen rätseln Fans: Wer spielt in diesem Sommer bei „Das Fest“ in Karlsruhe? Antworten gibt es am Montag.

Fans von „Das Fest“ in Karlsruhe fiebern diesem Moment entgegen: Am Montag, 2. Mai, verraten die Organisatoren, welche Künstler und Bands in diesem Jahr auf der Fest-Hauptbühne in der Günther-Klotz-Anlage stehen.

Häppchenweise lüftet sich das Geheimnis. Jeweils um 10, 12, 14 und 16 Uhr werden – auch bei bnn.de – Namen öffentlich. Um 19.15 Uhr folgt dann die Bekanntgabe der jeweiligen Topacts.

Allerdings mit einer Ausnahme: Wer am Donnerstag als Headliner spielt, dürfen die Verantwortlichen aus Vertrags-Gründen erst eine Woche vor Beginn des Open Airs bekanntgeben. Nach zwei Fest-losen Jahren wird am Mount Klotz ein zusätzlicher Tag, eben jener Donnerstag, gefeiert.

Pro Kunde gibt es ab Dienstag bis zu sechs Tickets pro Tag für „Das Fest“

Die Tickets für das Hauptbühnenprogramm zu je 15 Euro pro Tag gibt es ab Dienstag, 3. Mai. Der Verkauf startet um 10 Uhr beim Ticketanbieter Eventim – online über www.eventim.de oder bei Ticket-Vorverkaufsstellen von Eventim in der Region.

In Karlsruhe sind so beispielsweise das städtische „Schaufenster“ am Marktplatz, das Musikhaus Schlaile und das TicketForum in der Postgalerie Anlaufstellen. Die Filialen der Karlsruher Sparkasse und die BNN-Geschäftsstellen bieten keine Karten an.

Eine Übersicht der Vorverkaufsstellen findet sich auf der Webseite von „Das Fest“. Jeder Kunde kann pro Festival-Tag bis zu sechs Tickets kaufen.

Mit dem Ticket kann am jeweiligen Festivaltag der ÖPNV im KVV-Gebiet kostenfrei genutzt werden. Inhaber des Karlsruher Passes können wieder vergünstigte Karten bekommen.

Kostenfrei wird der größte Teil der Günther-Klotz-Anlage zugänglich sein: Auf der Kulturbühne, der Feldbühne, der DJ-Bühne sowie im Sportpark und im Kinder- und Kulturbereich ist kein Eintritt fällig.

Wer noch „Fest“-Karten aus dem Jahr 2020 zuhause hat, kann dafür sein Geld zurückbekommen, gültig sind sie nicht mehr.

Vor-Fest startet in Karlsruhe in der Günther-Klotz-Anlage am 14. Juli

Das „Fest“ findet vom 21. bis 24. Juli in der Günther-Klotz-Anlage statt. Am 14. Juli startet dort das Vor-Fest. 2020 fiel „Das Fest“ erstmals wegen Corona aus.

Damals wollten die Organisatoren bei der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) das gesamte Programm auf 2021 vertagen. Doch auch dieses „Fest“ fiel der Pandemie zum Opfer.

Spekuliert wird, ob in diesem Sommer der für 2020 und 2021 angekündigte „Passenger“ nach Karlsruhe kommt.