Forschung zur Nachhaltigkeit

Das Leben neu denken: Karlsruher Zahnarzt-Preis „Mund auf“ für Umweltforscher

Der „Mund auf“-Preis der Karlsruher Akademie für Zahnärztliche Fortbildung geht an den Umweltforscher Michael Braungart. Der Vordenker eines neuen Wirtschaftssystems plädierte in Karlsruhe unter anderem dafür, sich an den Kirschbäumen zu orientieren und mehr Austern zu essen.