Das „Manager Magazin“ hat seine aktuelle Liste der reichsten Deutschen veröffentlicht. In dem Ranking finden sich auch erfolgreiche Geschäftsleute aus der Region.

In der Liste des „Manager Magazins“ (MM) werden die 500 wohlhabendsten Menschen und Familien 2023 in Deutschland aufgeführt. Ihr Gesamtvermögen wird mit rund 1,1 Billionen Euro angegeben. Bei der Verteilung gibt es durchaus große Unterschiede.

Auf Platz eins stehen die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt. Ihr Vermögen wird auf 40,5 Millarden Euro geschätzt, 7,2 Milliarden mehr als im Vorjahr. Dahinter folgt als erster Baden-Württemberger Dieter Schwarz. Unter anderem durch Lidl und Kaufland in Neckarsulm ist er mit seiner Familienstiftung zu einem Vermögen von geschätzt 39,5 Milliarden Euro gekommen (ein Plus von 3,5 Milliarden Euro).

Die Großfamilie Merck aus Darmstadt folgt auf Platz drei mit etwa 32 Milliarden Euro (ein Plus von 500 Millionen Euro). Aus Mannheim kommt Familie Reimann (Coty, Keurig Dr. Pepper) mit 30,5 Milliarden Euro (minus 3,5 Milliarden Euro).

Wer sind die reichsten Personen und Familien – beziehungsweise deren Stiftungen – in der Region? Hier ein Überblick, basierend auf den Schätzungen des „Manager Magazins“

Platz 33: Familien Werner und Lehmann – dm aus Karlsruhe

Die Familien Werner und Lehmann werden in der Liste mit einem Vermögen in Höhe von 6,0 Milliarden Euro auf Platz 33 aufgeführt. Das sind 800 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Familien stehen hinter dem Erfolg der dm-Drogeriemärkte aus Karlsruhe. Allerdings hat dm-Gründer Götz W. Werner seine Beteiligung bereits 2005 an die gemeinnützige dm-Werner-Stiftung übertragen.

Platz 42: Familie Blickle – SEW-Eurodrive aus Bruchsal

Auf Platz 42 wird die Unternehmensstiftung der Familie Blickle von SEW-Eurodrive aus Bruchsal gelistet. Sie hat demnach einen Wert von 4,8 Milliarden Euro, 300 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. SEW-Eurodrive ist auf Antriebstechnik spezialisiert.

Platz 133: Johannes Mann aus Karlsruhe

Johannes Mann belegt in dem Ranking Platz 133: 1,8 Milliarden Euro werden demnach veranschlagt. Das sind 200 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Mann hatte vormals Wertkauf und Mann Mobilia, beide mit früherem Sitz in Karlsruhe, im Bestand. Zudem wird die Polis Immobilien AG in Berlin aufgeführt.

Platz 260: Joachim und Andreas Kohm – Klingel aus Pforzheim

Mit 0,8 Milliarden Euro werden Joachim und Andreas Kohm gelistet, das sind 200 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden das Pforzheimer Versandhaus Klingel und Immobilien.

Platz 260: Familie Martin Herrenknecht aus Schwanau

Ebenfalls mit 0,8 Milliarden Euro wird die Familienstiftung von Martin Herrenknecht veranschlagt, das bedeutet keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Herrenknecht aus Schwanau ist Weltmarktführer für Tunnelvortriebsmaschinen.

Platz 260: Familie Hans Robert Schmid – Printus aus Offenburg

Das Vermögen der Familie Hans Robert Schmid wird vom „Manager Magazin“ mit 0,8 Milliarden Euro angegeben. Das bedeutet keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Gelistet ist unter anderem Printus in Offenburg, ein Versandhandel für Bürobedarf, Werbeartikel und Unterhaltungselektronik.

Platz 260: Rüdiger Hurrle aus Durbach

Ebenfalls 0,8 Milliarden Euro werden im Ranking Rüdiger Hurrle zugeschrieben. Angaben zum Vorjahr liegen nicht vor. Hurrle ist der Mann hinter der Hurrle-Klinikgruppe aus Durbach. Zudem sind Beteiligungen, Kunst und Hotel gelistet.

Platz 293: Familien Blanc und Fischer aus Oberderdingen

Die Großamilien Blanc und Fischer werden auf 0,7 Milliarden Euro taxiert. Das bedeutet keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Berücksichtigt sind Unternehmen wie E.G.O. und Blanco in Oberderdingen.

Platz 293: Familie Schwabe aus Karlsruhe

Ebenfalls auf Platz 293 befindet sich die Familienstiftung Schwabe mit einem Vermögen von 0,7 Milliarden Euro. Das ist der gleiche Wert wie im Vorjahr. Hinter der Karlsruher Schwabe-Gruppe stehen Unternehmen wie Schwabe und DHU.

Platz 390: Familie Grenke aus Baden-Baden

Die Baden-Badener Familie von Wolfgang Grenke wird in der Liste mit einem Vermögen von 0,5 Milliarden Euro geführt. Das bedeutet keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Grenke ist im Bereich der Finanzdienstleistungen aktiv. Auch hier wird auf die Stiftung hingewiesen.

Platz 390: Familie Furler aus Oberkirch

Auf 0,5 Milliarden Euro wird in dem Ranking das Vermögen der Familie Furler geschätzt. Das ist der gleiche Wert wie im Vorjahr. Gelistet ist das Unternehmen Koehler Paper aus Oberkirch.

Platz 442: Familien Helmut und Thomas Rudel – Rutronik aus Ispringen

Die Familien Helmut und Thomas Rudel werden mit 0,45 Milliarden Euro gelistet, 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Berücksichtigt ist dabei das Unternehmen Rutronik in Ispringen, ein Großhändler im Bereich Elektronik.