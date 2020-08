Wie die digitalen Schlosslichtspiele zu Karlsruhern nach Hause kommen

Zwei Werke sind komplett neu im Programm. Zum einen ist das „Attitude Indicator” der Bielefelder Gruppe The Nightlab (TNL). In acht Szenen blicken die Zuschauer auf zwei mögliche Planeten Erde, zur Linken einen toten und zur Rechten einen lebendigen.

Es ist eine Art Weggabel, an der die Richtung entschieden wird: Feuer und Wasser, Industrie und Natur, Verfall und Wachstum stehen sich gegenüber. Ebenfalls neu ist die Show „Changes” der Gruppe Rüstungsschmiede. Es geht um Wandel, um die Gestaltung der Zukunft und um Europa.