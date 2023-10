Einsatz in Durlach

Gewalt unter Jugendlichen in Durlach: Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 19 Jahren hat die Polizei am Mittwochabend in dem Karlsruher Stadtteil vorläufig festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht, zuvor drei Jugendliche im weiteren Umfeld der ehemaligen Paracelsusklinik ausgeraubt zu haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe weiter ausführen, seien die drei Geschädigten vor einem Supermarkt in der Raiherwiesenstraße gegen 21.30 Uhr auf die beiden Tatverdächtigen getroffen. Gemeinsam seien sie zu fünft hinter das Hochhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelaufen.

Auf einer Freifläche hinter dem Gebäude hätten die beiden Tatverdächtigen von dem jüngeren Trio die Herausgabe ihrer Wertgegenstände gefordert. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der 19-Jährige einem der Geschädigten mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben.

Karlsruher Polizei nimmt Verdächtige vorläufig fest

Die beiden sollen dann mitgeführte Wertgegenstände gestohlen haben. Die Opfer ergriffen die Flucht und sprachen eine in der Nähe befindliche Polizeistreife an – die wiederum die mutmaßlichen Täter auf dem Supermarktparkplatz an der Raiherwiesenstraße antraf. Die Polizeibeamten stellten das mutmaßliche Raubgut sicher und nahmen die beiden Verdächtigen vorläufig fest.

Die beiden Tatverdächtigen werden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt – derweil übernimmt die Polizei im Haus des Jugendrechts die weiteren Ermittlungen. Im Raum steht die Möglichkeit, dass der 16- und der 19-Jährige mit anderen Raubstraftaten im Stadtkreis in Zusammenhang zu bringen sind.

Das Areal um die alte Paracelsusklinik ist laut Anwohnern eine Gegend, in der sie sich nachts draußen unwohl fühlten. Gerade der Bereich zwischen den Hochhäusern werde in der Nacht von vielen gemieden, erklärt der Anwohner. Das Areal ist nach Beobachtung der Redaktion in den Abend- und Nachtstunden auch praktisch unbeleuchtet.

Anwohner berichteten der Redaktion auch von Personengruppen, die sich in den Abend- und Nachtstunden rund um den Supermarkt-Parkplatz aufhielten und lautstark Gespräche oder Diskussionen miteinander führten. Den letzten Raub in Durlach, bei dem Jugendliche beteiligt waren, vermeldete die Polizei im April dieses Jahres. Damals raubte ein Trio aus einer Frau und zwei Männern einen 17-Jährigen in der Nähe des Bahnhofs Durlach aus. Das Opfer verfolgte die Drei bis in den Bahnhof und forderte mit hervorgezogenem Messer sein Geld zurück.