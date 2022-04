Land fördert Sanierung der Kapelle auf dem Durlacher Bergfriedhof

In den Denkmalschutz auf dem Bergfriedhof in Durlach investiert das Land Baden-Württemberg. Es geht um die markante Friedhofskapelle beim Haupteingang mit neugotischen Formen, die im Jahr 1902 zusammen mit dem Friedhofsportal entstand und sanierungsbedürftig ist.

Für die Gesamtinstandsetzung der Kapelle hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen einen Zuschuss von 216.230 Euro bewilligt. Eigentümer der seit einem früheren Umbau barrierefreien Friedhofskapelle ist die Stadt Karlsruhe.

Das Land Baden-Württemberg fördert Denkmaleigentümer. Kirchen und Kommunen können für Maßnahmen an einem Kulturdenkmal eine Förderung von 33 Prozent der denkmalbedingten Mehraufwendungen erhalten, private Antragsteller 50 Prozent.

Aktuell hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen insgesamt 5,3 Millionen Euro zum Erhalt und zur Sanierung von 68 Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg freigegeben. Der überwiegende Anteil der Fördermittel stammt aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.

Nach Angaben der Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU), entfallen im Denkmalförderprogramm 2022 fast 40 Prozent der Bewilligungen auf Vorhaben privater Eigentümer, fast ebenso viel auf Projekte von Kirchen und 22 Prozent auf Kommunen. Mit der größten Einzelsumme, etwa einer halben Million Euro, bezuschusst das Land Renovierungsarbeiten am Freiburger Münster im Jahr 2022.

Kapelle in Durlach bekommt hohen Zuschuss vom Land

Die Kapelle auf dem Durlacher Bergfriedhof gehört zu den großen Brocken unter den geförderten kommunalen Maßnahmen. Mehr Geld fließt in dieser Rubrik in diesem Jahr lediglich in die Sanierung von Kaskadenbecken auf dem Friedrichsplatz in Mannheim (473.470 Euro). Das Karlsruher Sanierungsprojekt kassiert insgesamt 2022 die viertgrößte Zuschusssumme des Ministeriums zum Denkmalerhalt.

Noch ein paar Euro mehr als nach Durlach gehen aus dem Fördertopf nach Stuttgart-Bad Cannstatt zu Sanierungsarbeiten an der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz. Ebenfalls in die Landeshauptstadt fließen für die Sicherung, Konservierung, Reparatur und Rekonstruktion bauzeitlicher Elemente an Fassaden, Treppenhäusern, Fenster und Türen in der Vatikansiedlung in Stuttgart. Dafür sind 44.310 Euro vorgesehen.