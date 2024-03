Demonstration in der Altstadt

Live-Ticker: So läuft „Durlach leuchtet für Demokratie“ in Karlsruhe ab

Viel Wellenschlag gab es schon vor dem Start, jetzt ist es so weit: In Durlach gehen am Freitag, 15. März, ab 19 Uhr Menschen mit Lichtern auf die Straße. Wir fangen vor Ort Stimmen und Bilder ein.