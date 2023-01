„Es gibt unseres Wissens in Karlsruhe keine Seile oder Brücken für Eichhörnchen“, sagt Christine Großmann von der der Wildtier-Anlaufstelle Karlsruhe (WITAS). „In einigen Städten scheint das gut zu funktionieren. Das wäre auch an manchen Stellen mit viel Verkehr in Karlsruhe eine sinnvolle Einrichtung.“ Für Tierschützer ist es laut der WITAS-Vorsitzenden immer erfreulich, wenn Kleinsäuger in der Stadt überleben.