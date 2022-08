Weniger Trinkgeld

„Einbruch um 50 Prozent“: Steigende Preise wirken sich auch auf Karlsruher Gastronomie aus

Ob für Lebensmittel, Gas, Strom oder Benzin: Die Preise steigen in allen Lebensbereichen. Da spart mancher auch am Trinkgeld. Was Karlsruher Kellner, Gastwirte und Kunden sagen.