Die McDonald’s-Filiale am Karlsruher Europaplatz wird in Online-Bewertungen stark kritisiert: Kunden klagen über schlechten Service, unfreundliche Mitarbeiter und einen in die Jahre gekommenen Laden. Lange wird es die Filiale nicht mehr geben.

McDonald’s am Europaplatz macht zum Jahresende zu. Zuletzt klagten Besucher häufiger über unfreundliches Personal, über lange Wartezeiten und dreckige Toiletten-Böden. Die traditionsreiche Filiale der Fast-Food-Kette kommt in Bewertungsportalen im Internet gar nicht gut weg.

Ein Kunde erklärt sie zur „wahrscheinlich schlechtesten der Welt“. Zwei bringen gar eine Lebensmittelvergiftung mit ihrem dort gekauften Essen in Verbindung.

„Uns sind keinerlei solche Beschwerden bekannt“, teilt die McDonald’s-Pressestelle auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Sie verweist auf regelmäßige Überprüfungen durch externe Hygiene-Experten und das Gesundheitsamt, bei denen es keine Beanstandungen gegeben habe.

Lebensmittelüberwachung meldet keine nennenswerten Auffälligkeiten

Diese Angaben bestätigt auch die Stadt Karlsruhe. Dreimal habe die Lebensmittelüberwachung die Filiale in den Jahren 2021 und 2022 kontrolliert – nennenswerte Auffälligkeiten habe man nicht festgestellt.

Das gilt auch für die Vorjahre, wie die Antwort der Stadt auf eine Bürgeranfrage im Online-Portal „FragDenStaat“ zeigt. Bei einer Kontrolle Anfang Dezember 2019 hatte die Behörde „keine lebensmittelrechtlichen Verstöße festgestellt“. Gut zwei Jahre zuvor beanstandete sie Schmutz auf dem Boden im Trockenlager und einen fehlenden Mülleimer-Deckel.

Mehr als 1.100 Bewertungen über die Filiale am Europaplatz

Offensichtliche Hygienemängel oder Dreck lassen sich am Montagvormittag nicht entdecken. Unabhängig überprüfen lassen sich die Kunden-Berichte aus dem Internet nicht. Auch Google, wo über die Jahre mehr als 1.100 Bewertungen der Filiale zusammengekommen sind, macht das deutlich. „Rezensionen werden nicht überprüft“, stellt der Anbieter klar.

(Ich) würde null Sterne geben, wenn ich könnte Google-Bewerter über McDonald’s-Filiale am Europaplatz

Dennoch fällt auf, dass Gäste in den vergangenen Wochen ungewöhnlich viele negative Urteile verfasst haben. Acht von elf Menschen gaben der Fast-Food-Filiale nur einen von fünf möglichen Sternen. Einige begründen ihr vernichtendes Urteil. „(Ich) würde null Sterne geben, wenn ich könnte“, schreibt einer.

Besucher beschweren sich auch über unfreundliches Personal

Harsche Kritik äußern die Kunden am Service und dem Personal. Das Essen werde einem Gast „einfach so hingeschmissen“, klagt ein Google-Nutzer. Man habe „ewig warten müssen, obwohl nur zwei Personen vor uns waren“, schreibt ein anderer. Noch deutlicher wird Anfang Juni ein Autor auf dem Reiseportal TripAdvisor. „Halb-kalter Fraß aus Pappzeug und unfreundliche Bedienung“, heißt es dort.

„Wir nehmen solche Hinweise sehr ernst und stehen in regelmäßigem Austausch mit unseren Franchise-Nehmern“, schreibt die McDonald’s-Pressestelle. „Produktqualität, Produktsicherheit und Sauberkeit stehen im Fokus unserer täglichen Arbeit. Unsere Gäste erwarten zurecht einen erstklassigen Service.“ Daher lege man sehr großen Wert auf ein höfliches und freundliches Miteinander, sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Gästeseite.

Karlsruher Filiale wurde nicht mehr modernisiert

In die seit gut 30 Jahren bestehende Filiale hat das Unternehmen zuletzt nicht mehr viel investiert. Die in vielen anderen Filialen längst zum Standard gehörenden digitalen Bestell-Monitore suchen Gäste vergeblich. Die Möbel im Sitzplatzbereich im Untergeschoss haben größtenteils viele Jahre auf dem Buckel. Alles sei „sehr dunkel“, schreibt ein Nutzer bei Google.

Die Filiale wird Ende des Jahres komplett geschlossen. Pressestelle von McDonald’s

„Die Filiale wird Ende des Jahres komplett geschlossen“, kündigt die Pressestelle des Unternehmens an. Mit den Beschwerden habe das nichts zu tun, die Schließung erfolge aufgrund „strategischer Gründe“. Konkreter wird man nicht.

Doch in den vergangenen Monaten hatten im direkten Umfeld der Fast-Food-Kette zahlreiche Burger-Brater Läden eröffnet – Burgerheart in der Kaiserstraße, Burger King und Hans im Glück in der Postgalerie und zuletzt Five Guys. Auch Deli Burgers in der Akademiestraße, Bratar in der Erbprinzenstraße und das Oxford in der Waldstraße liegen nicht weit entfernt.

Wie es mit dem Laden nach dem Auszug von McDonald’s weitergeht, steht noch nicht fest. „Wir wollen etwas Einzigartiges finden“, kündigt Dieter Rühle an, der sich für Investor und Eigentümer Thomas Rühle um die Vermietung der Immobilie kümmert.