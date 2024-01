Erneuter Bauernprotest auf dem Karlsruher Marktplatz

Am Donnerstag haben Bauern in Karlsruhe erneut ihren Ärger kundgetan. An der Aktion auf dem Marktplatz beteiligten sich rund 80 Personen.

Ein erneuter Protest der Bauern sorgt am Donnerstag für Aufsehen in der Karlsruher Innenstadt. Rund 80 Teilnehmer versammeln sich laut Schätzungen der Polizei seit 15 Uhr am Marktplatz, um ihre Kritik an der Agrarpolitik aus Berlin zu äußern.

Bereits zuvor waren zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Gefährten zum Messplatz unterwegs. Die Sternfahrt samt Kundgebung wurde vom Kreisbauernverband Karlsruhe organisiert. Angemeldet wurde eine Kundgebung mit rund 300 Teilnehmern, wie die Stadt Karlsruhe auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte.

Landwirte setzen in Karlsruhe auf Dialog

„Im Fokus steht, der Bevölkerung zu zeigen, wieso wir unzufrieden sind“, sagte Rolf Berger, Kreisgeschäftsführer des Bauernverbandes, vor der Kundgebung gegenüber dieser Redaktion.

„Der Agrardiesel ist der letzte Punkt, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, sagte Helmut Jäger, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Karlsruhe, bei seinem Redebeitrag am Marktplatz. Er beschreibt die vielen bürokratischen Hürden, die Landwirte bewältigen müssten. „Ein Bürokratiemonster gibt es nicht nur bei uns. Das gibt es im ganzen Land. Wir brauchen Bürokratieabbau“, so seine Forderung.

„Wir sind nicht hier, um Krawall zu machen“, sagte Wolfgang Guckert, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Rhein-Neckar. Viel mehr gehe es um den Dialog mit den Bürgern.

Laut ersten Schätzungen der Polizei beteiligen sich an der Aktion auf dem Marktplatz rund 80 Menschen. Dazu sind rund zehn Traktoren vor Ort, 50 bis 60 weitere stehen am Messplatz, so die Polizei.

Die Passanten auf dem Karlsruher Marktplatz zeigen Verständnis für die Proteste. „Das ist schon okay. Die sollen auch zeigen dürfen, wenn ihnen die Politik nicht passt“, äußert etwa Hilda Kleinknecht. Ähnlich sieht es auch Mary Kohl: „Wer sich nicht dafür interessiert, kann ja einfach weitergehen“, so die Meinung der Frau, die gerade zum Shoppen in Karlsruhe ist.

Laut Berger war das Interesse vonseiten der Bevölkerung groß. „Seit dem Aufbau am Vormittag waren schon viele interessierte Passanten da.“

Seit Beginn des Jahres gibt es immer wieder, auch in Karlsruhe, Proteste von Bauern. Zuletzt zu Beginn dieser Woche. Die Proteste richten sich vor allem gegen den Abbau von Steuervergünstigungen, aber auch gegen die allgemeine Bürokratie.