Tauziehen um Steuersatz

Essen gehen wird ab Januar wohl teurer: Was Karlsruher Restaurantbesucher und Gastwirte befürchten

Wenn der reduzierte Steuersatz für Speisen in der Gastronomie wegfällt: Was kosten dann demnächst ein Schnitzel Wiener Art, ein üppiger Salat mit gehaltvollem Topping oder eine Pizza? Was sagen die Wirte, und gehen Sie als Gast dann noch essen?