Stürmischer Abschluss

„Fest der Sinne“ und Shopping-Event sorgen für „Festival-Stimmung“ in Karlsruhe

Buden auf dem Marktplatz, Floh- und Stoffmarkt, Musik- und Kunstgruppe plus verkaufsoffener Sonntag: Am Wochenende war in Karlsruhe viel geboten. Allein das Wetter spielt am Sonntag nicht ganz mit.