Die Karlsruher „Fest“-Macher verraten den Eröffnungsact

Rea Garvey, Casper, Alligatoah und Alvaro Soler: Sämtliche Top-Acts für die vier „Fest“-Tage sind bekannt. Und jetzt verraten die Organisatoren des Festivals auch, wer am Donnerstag zum Auftakt auf der Hauptbühne steht.

Die ukrainische Rapperin Alyona Alyona eröffnet das Open Air um 17.30 Uhr. Weil die Künstlerin vor kurzem noch im Karlsruher Tollhaus zu Gast war, wurde dieser Name bisher geheim gehalten.

„Dieser Auftritt in diesem besonderen Slot ist für uns eine Herzenssache“, erklärt Markus Wiersch von der verantwortlichen Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME). Seit dem russischen Angriff auf ihre Heimat ist die Musikerin gleichsam Aktivistin. Sie nutzt ihre Reichweite, um in den sozialen Medien über aktuelle Geschehnisse zu informieren und Spenden zu sammeln.

Gäste aus der Ukraine

Beim „Fest“ soll die Lage im Kriegsgebiet nicht nur zur Eröffnung Thema sein. Die KME und der für die Buchung des Programms auf der Hauptbühne zuständige Holger Jan Schmidt laden Gäste aus der Ukraine ein. Konkret geht es um Vertreter des Atlas Festivals in Kiew.

2021 fand dort zuletzt trotz Corona eine Musikparty statt. Für diese und ihr soziales Engagement erhielten die Organisatoren im Nachgang den „Take a Stand“-Award.

Für das Jahr 2022 stand das Musikprogramm, doch dann kam der Krieg. „Auch dieses Jahr wird es kein Festival geben, obwohl unsere Kollegen dort nichts lieber täten als eines zu organisieren“, sagt Holger Schmidt.

Schon vor dem russischen Angriff bestanden Kontakte, weil sowohl „Das Fest“ als auch das Atlas Open Air über die Festival-Kooperation „Take a Stand“ verbunden sind.

„Wir stehen im Austausch, bekommen Informationen aus erster Hand“, erklärt Holger Schmidt. Und die sollen nun auch die „Fest“-Besucher bekommen. Geplant ist, dass die Gäste aus der Ukraine an einem Stand über die Lage in ihrem Land berichten. „Zudem wird es wieder eine Spendenaktion geben“, kündigt Markus Wiersch an.

Im vergangenen Jahr spendeten die Besucher ihr Pfand, es kamen 21.347 Euro zusammen. „Es war schön, dass wirklich die ganze Fest-Familie etwas tat“, meint Holger Schmidt.

Seine Kollegen in der Ukraine nutzen das Geld, um von ihnen aufgebaute Logistikzentren zu betreiben und Menschen in der schwierigen Lage zu unterstützen. Hilfe kam unter anderem auch vom ungarischen Sziget Festival und dem „Zermatt Unplugged“ in der Schweiz.

Vorfreude auf Fahrt nach Karlsruhe

„Unser Team ist zutiefst dankbar für die Unterstützung der Fest-Familie und für ihre kontinuierliche Unterstützung“, erklärt der Programmdirektor des Atlas Festivals, Vladyslav Yaremchuk: „Wir freuen uns sehr, dieses Jahr wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir können es kaum erwarten, die großartigen Ergebnisse zu sehen, die unsere Zusammenarbeit in diesem Jahr bringen wird, und wir freuen uns sehr, dass unser Team dieses Jahr die Gelegenheit haben wird, das Festival persönlich zu besuchen!“

Damit die Macher nach Karlsruhe fahren dürfen, musste die KME entsprechende Anträge stellen. „Das gilt auch für einen DJ im Team von Alyona Alyona“, erzählt Holger Schmidt.

Er sagt: „Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt selbst aus dem Kulturbereich. Er weiß, welche Bedeutung solche Auftritte haben.“

Externer Inhalt von Youtube

Und Alyona Alyona ist eine Größe in der ukrainischen Musikwelt. Mit ihrem Song „Ribki“ landete sie 2018 einen Welthit.

Ihre Videos, in denen sie stolz als Königin der Straße vor den Wohnprojekten ihrer Heimatstadt Baryshivka tanzt oder sich als märchenhafte Matriarchin inszeniert, haben Millionen von Zuschauern gesehen.

Unter anderem trat sie schon bei Trans Musicales im französischen Rennes, beim Fusion Festival in Lärz, beim Iceland Airwaves Festival in Reykjavik und bei Waves in Wien auf. Auch mit dem WDR Funkhausorchester stand sie auf der Bühne.

„Fest“-Samstag ist ausverkauft

Am Donnerstag, 20. Juli, eröffnet sie nun also „Das Fest“. Bis Sonntag, 23. Juli, läuft das Festival in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage. Die Tickets für den Samstag sind bereits ausverkauft.

Zum Preis von 17,20 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren gibt es bei Eventim noch Karten für Donnerstag, Freitag und Sonntag. Geheim ist nun noch ein Auftritt: Bisher wurde nicht verkündet, wer am Sonntag um 15 Uhr auf der Hauptbühne steht.