In Durlach beginnt ein Ringen um die Gestaltung der neuen Turmbergbahn

Ein feiner Riss zieht sich plötzlich durch den Durlacher Ortschaftsrat. Es geht um die Verlängerung der Turmbergbahn bis in die Ebene. Die Trasse führt durch den Grünstreifen in der Mitte der Bergbahnstraße. Stein des Anstoßes sind die Auswirkungen auf die Bergbahnstraße durch die Gestaltung der neuen Bahn und der neuen Talstation sowie durch den vorgesehenen Zaun. 1,80 Meter hoch soll dieser beidseits das Gleis und den Seilzug zwischen den Schienen abschirmen.

Die Grünen-Fraktion im Ortschaftsrat Durlach bringt etwas ins Rollen am Mittwochabend in der Sitzung in der Karlsburg. Sie beantragt, den Gestaltungsbeirat der Stadt Karlsruhe einzubeziehen. Die SPD-Fraktion schließt sich der Forderung an. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) als Bauherrin müsse die Kritiker des Vorhabens besser als bisher von dem Projekt überzeugen.

Eine Online-Petition gegen die Verlängerung der Turmbergbahn in der aktuell geplanten Form hat bisher knapp 4.500 Unterstützer. Die Zahl der registrierten Gegner aus Karlsruhe ist dabei seit Ende März von 3.000 auf jetzt rund 3.400 gestiegen.