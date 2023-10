In Karlsruhe steht schon der große Weihnachtsbaum

Es weihnachtet in Karlsruhe: Auf dem Marktplatz steht seit Montag der große Christbaum. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilt, handelt es sich um eine 15 Meter hohe Tanne, die im Schwarzwald gefällt wurde. Und es folgen weitere: „Insgesamt werden 27 Bäume in Karlsruhe aufgestellt“, erklärt die Pressestelle der Stadt.

Eine Neuerung wird es am Ludwigsplatz geben: Dort sollen neue Beleuchtungselemente für weihnachtliche Stimmung sorgen. Gefördert wird diese Maßnahme über ein Quartiersbudget der Stadt.

Zu welchen Zeiten die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt angeschaltet wird, wird nach Angaben von Dennis Fischer von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) noch entschieden. Im vergangenen Jahr wurden die Zeiten im Zuge der Energiekrise reduziert. Beleuchtet wurde zwischen 16 und 21 Uhr. In den Jahren davor war eine Laufzeit von 14 bis 23 Uhr üblich.

Karlsruher Christkindlesmarkt an zwei Plätzen

Der traditionelle Karlsruher Christkindlesmarkt startet am 28. November. Buden wird es am Marktplatz und auf Teilen des Friedrichsplatzes geben. Zeitgleich eröffnet das Kinderland St. Stephan. Beide Angebote laufen bis einschließlich 23. Dezember. Ebenfalls am 28. November startet am Schloss die Winterzeit. Dort können die Besucher auf Eis Schlittschuh laufen. Auf einer abgetrennten Kunsteisfläche wird Eisstockschießen angeboten.

Im vergangenen Jahr gab es im Zuge der Energiekrise ausschließlich Kunststoffbahnen. Statt Eislauf wurde Rollschuhlaufen ermöglicht. In diesem Jahr setzt die verantwortliche (KME) nun auf ein hybrides Modell. Und das endet nicht wie der Christkindlesmarkt zu Heiligabend: Die Winterzeit bleibt bis einschließlich 28. Januar geöffnet.

Riesenrad und fliegender Weihnachtsmann

Zurück zum Weihnachtsmarkt: Der bietet dieses Jahr wieder zwei bei den Besuchern besonders beliebte Attraktionen. Am Marktplatz wird nämlich erneut ein Riesenrad stehen. Zudem kommt auch in diesem Advent der fliegende Weihnachtsmann nach Karlsruhe. Der Hochseilartist Falko Traber startet seinen Schlitten auf dem Dach des Hotels am Markt. Er schwebt dann über den Marktplatz hinweg.

Auch in Durlach werden Buden aufgebaut: Dort läuft bei der Karlsburg vom 29. November bis zum 22. Dezember der mittelalterliche Weihnachtsmarkt.