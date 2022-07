„Wir streben eine vorübergehende Lösung an, die sich in zwölf Wochen realisieren lässt“, erklärte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) anlässlich eines Redaktionsbesuchs bei den Badischen Neuesten Nachrichten.

Die Freigabe des Tunnels als Teil des Stadtumbaus per Kombilösung hatte sich unmittelbar vor der geplanten Inbetriebnahme Anfang Mai auf unbestimmte Zeit verzögert, nachdem es zu Schäden an der Lüftungsanlage gekommen war.

Der Tunnel soll den innerstädtischen Durchgangsverkehr auf der Ost-West-Achse kanalisieren.

Mit der von Mentrup avisierten Lösung wäre ein Tunnelbetrieb in der stauträchtigen Adventszeit möglich. Dessen ungeachtet seien die Fachleute bemüht, das Hauptproblem mit der zerstörten Lüftungsturbine so rasch wie möglich in den Griff zu bekommen. Man sei mit verschiedenen Herstellern im Gespräch.