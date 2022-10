Rund 250 Menschen solidarisieren sich auf der Karlsruher Kaiserstraße mit den Protesten im Iran

Die Botschaft ist nicht zu übersehen: „Free Iran“ steht auf der iranischen Flagge, die sich von zwei Männern getragen, über die volle Breite der beiden Gleisstränge in der Karlsruher Kaiserstraße erstreckt. Sie führen einen Zug von rund 250 Menschen an, die am frühen Samstagnachmittag in der City gegen die iranische Führung und für Frauenrechte in dem Land demonstrieren.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung haben eigene Plakate dabei. Sie fordern laut- und textstark „Demokratie für Iran“, einen Regimewechsel und ein freies Leben für Frauen. Viele tragen Fotos von Menschen, die bei den Protesten in der Islamischen Republik in den vergangenen Wochen ums Leben gekommen sind. Immer wieder drehen sich Passanten um, manche schließen sich dem Zug spontan an.

Solidarität mit den Protestierenden im Iran

Sie solidarisieren sich mit der Protestwelle, die der Tod der jungen Mahsa Amini Mitte September im Iran ausgelöst hat. Die Frau war im Gewahrsam der Sittenpolizei gestorben. Sie war festgenommen worden, weil sie angeblich ihre Kopfbedeckung nicht gesetzeskonform getragen hatte. Zur Todesursache gab es im Anschluss unterschiedliche Angaben.

Die iranische Führung versucht die Proteste mit Gewalt zu unterdrücken, immer wieder gibt es Meldungen über weitere Todesfälle und Festnahmen.

In Karlsruhe fanden in den vergangenen Wochen mehrfach kleinere Solidaritätskundgebungen statt. Den Demozug vom Stephanplatz über Wald- und Kaiserstraße bis zum Marktplatz hatte ein privater Anmelder unter dem Titel „Frauen, Leben, Freiheit“ angemeldet. Er rechnete laut städtischem Ordnungsamt mit 50 Teilnehmern, gekommen sind sichtbar mehr.

Weitere Demo in Karlsruhe angemeldet

Unter dem selben Motto waren vor einer Woche in Berlin rund 80.000 Menschen auf der Straße. Auf der Karlsruher Kaiserstraße ist direkt im Anschluss um 16 Uhr eine weitere Kundgebung mit dem Titel „Iran im Aufruhr“ angemeldet. Beim Ordnungsamt nannte der private Anmelder dafür die Zahl von 250 Teilnehmern.