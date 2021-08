Interaktive Plakate machen die Schlosslichtspiele in Karlsruhe lebendig

Die Schlosslichtspiele mit der Handykamera starten? Das geht - zum Beispiel am Stammsitz der BNN in der Lammstraße.

Die Schlosslichtspiele sind jetzt wieder im Herzen von Karlsruhe zu erleben – oder auf dem Smartphone. Denn die Karlsruhe Marketing und Event GmbH geht neue Wege mit speziellen, interaktiven Plakaten: Wer den aufgedruckten QR-Code mit dem Handy scannt und der Kameranutzung zustimmt, steht im virtuellen Raum vor dem Schloss.

Zuschauer bewegen sich. Und auf der Schlossfassade läuft ein Clip aus einem Maxin10sity-Beitrag. „Das Plakat wird lebendig. Das ist eine Erweiterung dieses analogen Printmediums, quasi eine zweite Ebene“, sagt Benjamin Brostian von der Berliner iXtenda GmbH, der nicht nur diese Neuheit, sondern auch die Schlosslichtspiel-Technik selbst verantwortet.

Ungewöhnlich sei, dass die Anwendung ohne App und nur auf Basis der Handykamera gestartet wird. Aber Achtung: Es funktionieren nur die QR-Codes auf den explizit als interaktiv ausgewiesenen Plakaten.

Die BNN-Geschäftsstelle macht bei den neuen Schlosslichtspiel-Plakaten mit

Ein solches Exemplar findet sich im Schaufenster der BNN-Geschäftsstelle in der Lammstraße – die wiederum eine Station des Light Festivals ist. Denn nicht nur am Schloss, sondern zudem an zehn weiteren Plätzen in der Stadt gibt es in diesem Jahr Installationen zu sehen.

Der Stammsitz der BNN am Zirkel erstrahlt mal im typischen BNN-Blau, mal wird die Fassade in Belb oder Gelb-Rot getaucht. Ein seitlicher Dominoeffekt erinnert an das Umblättern von Zeitungsseiten. Die Effekte starten mit Einbruch der Dunkelheit – ebenso wie die Lichtspiele am Schloss.

Dort werden pro Abend zwei Shows gezeigt und mehrfach wiederholt. Nach jedem Block erfolgt die Einladung an die Zuschauer, die übrigen Stationen des Light Festivals zu erkunden, über den Stammsitz der BNN also etwa zum Markt- oder Friedrichsplatz zu gehen.