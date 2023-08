Die Oper „Nabucco“ feiert am 21. Oktober im Badischen Staatstheater Premiere. Wollen Sie erleben, wie die Probe des Stückes abläuft? Wer am BNN-Sommerrätsel 2023 teilnimmt, kann mit etwas Glück hinter die Kulissen der Spielstätte in Karlsruhe blicken.

Wir verlosen erneut besondere Erlebnisse – dieses Mal einen exklusiven Theaterbesuch sowie ein Feinschmecker-Menü im Durlacher Restaurant „Tawa Yama Easy“.

In der nunmehr fünften Runde des Ratespaßes zum Thema „Typisch Baden“ sind wir einer Spezialität aus Baden und einem Frauenhelden auf der Spur. Das sechste und letzte Rätsel erscheint am 4. September.

Erster Preis beim Sommerrätsel: Führung durch das Badische Staatstheater

Die Gewinnerinnen und Gewinner des „Blicks hinter die Kulissen“ treffen sich am Dienstag, 17. Oktober, um 17.30 Uhr im Badischen Staatstheater Karlsruhe. Sie erhalten eine Führung durch das Haus am Hermann-Levi-Platz 1, in dem jährlich rund 900 Veranstaltungen stattfinden.

Zudem werden sie erleben, wie Lucian Petrean bei der Probe in die Rolle des Nabucco schlüpft, und auch andere Mitglieder des Ensembles auf der Bühne sehen. Die Oper aus der Feder von Giuseppe Verdi gehört zu den zwölf Stücken, die bis Ende des Jahres in Karlsruhe mit einer Premiere im Spielplan stehen.

Wir verlosen in der fünften Runde des BNN-Sommerrätsels sechsmal zei Karten für diesen exklusiven Besuch.

Zweiter Preis beim Sommerrätsel: Comfort Food im „Tawa Yama Easy“

Das „Tawa Yama Easy“ hat sich dem sogenannten Comfort Food verschrieben. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner der fünften Raterunde kann gemeinsam mit einer Begleitperson diese Art der Küche kennenlernen.

Serviert wird das „Izakaya Experience Menü“. Der Preis beinhaltet zudem zwei Cocktails in der „Secret Bar“ des Hauses.

Viel Glück beim Raten und der anschließenden Verlosung!