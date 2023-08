Langweilig muss es an diesem dritten August-Wochenende niemandem werden. In der Region gibt es etliche Veranstaltungen, deren Besuch lohnt. Eine Auswahl.

Was am Wochenende unternehmen? Noch eine Idee gesucht? Die BNN stellen sieben besuchenswerte Veranstaltungen vor.

In der Region gibt es in den nächsten Tagen zwei Besuchermagneten: die Schlossfestspiele in Karlsruhe sowie das Oechslefest in Pforzheim.

Kinofans kommen in Rastatt auf ihre Kosten. Eine Barbie-Schau gibt es in Bruchsal, eine Foto-Ausstellung über die Alpen in Karlsruhe. Und wer einen Ausflug in den Schwarzwald unternehmen will, für den haben wir auch einen Tipp.

Schlosslichtspiele in Karlsruhe

„Hoffnungshorizonte. Dawn of Devices“ - unter diesem Motto verwandelt sich die Fassade des Karlsruher Schlosses nun jeden Abend. Die Schlosslichtspiele haben am Mittwoch begonnen und wie in den vergangenen Jahren dient das historische Gebäude als Projektionsfläche für moderne Medienkunst. Das zahlreich erwartete Publikum kann die Shows bei freiem Eintritt vom Schlossplatz aus verfolgen.



Diesen Donnerstag, Freitag und Samstag geht es um 21.15 Uhr los. Am Sonntag, 20. August, starten das Programm bereits um 21 Uhr. Bis etwa 23.30 Uhr werden im Zehn-Minuten-Takt verschiedene Videoprojektionen gezeigt. Etliche Shows sind nicht zum ersten Mal in Karlsruhe zu sehen, für acht Stücke ist es jedoch eine Premiere.

Dazu zählt etwa „80’s Flash“ (bis Samstag um 21.45 Uhr, ab Sonntag um 21.35 Uhr). Das ungarische Kollektiv Maxin10sity will mit diesem Werk an ein poppig-buntes Jahrzehnt erinnern. Im Programm steht auch ein Ausschnitt aus dem Karlsruher Kraftwerk-Konzert am 12. August (bis Samstag um 22.20 Uhr, ab Sonntag um 21 Uhr).

Die Schlosslichtspiele dauern bis 17. September. Weitere Infos gibt es unter www.schlosslichtspiele.info.

Lichterfest im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe

Mit Licht spielt dieses Wochenende in Karlsruhe auch der Zoologische Stadtgarten. Am Freitag, 18. August, und Samstag, 19. August, sorgen dort tausende Kerzen, Lampions und LEDs für eine ganz besondere Atmosphäre. Ab 19 Uhr soll es auf dem Areal unweit des Bahnhofs bunt leuchten.

Das Fest beginnt an beiden Tagen allerdings schon um 15 Uhr. Zaubershows sollen nachmittags Kinder unterhalten. Abends sollen Erwachsene auf ihre Kosten kommen: Es spielen verschiedene Bands, zudem treten am Samstag Jongleure und Artisten auf.

Weitere Infos zum Programm und den Tickets (Jahreskarten sind nicht gültig) gibt es unter www.karlsruhe-erleben.de.

In Pforzheim beginnt das Oechsle-Fest

Pforzheim feiert: Am Freitag, 18. August, beginnt das Oechsle-Fest und damit das wichtigste Fest der Stadt. 17 Tage lang wird auf dem Marktplatz ausgelassene Stimmung herrschen - bei viel Musik, badisch-schwäbischen Spezialitäten und Wein aus Baden-Württemberg.

Ein Blick ins Programm: Die Blaumeisen machen den Anfang, sie wollen diesen Freitag von 19.30 bis 23 Uhr für Partyfeeling sorgen. Am Samstag, 19. August, heizt von 17.30 bis 23 Uhr die Tom Robin Band dem Publikum ein. Und am Sonntag, 20. August, steht von 12 bis 16.30 Uhr das Duo Karibik auf der Bühne, die Partyband Cherrylane folgt um 17.30 Uhr und spielt bis 22 Uhr.

Die Weinlauben auf dem Marktplatz sind diesen Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag ist eine Stunde früher Schluss. Weitere Infos unter www.ws-pforzheim.de.

Rastatter Kinosommer

Der Innenhof des Kulturforums, Herrenstraße 24, in Rastatt ist von diesem Donnerstag an eine Adresse für Cineasten. Der Rastatter Kinosommer findet dort statt. Unter freiem Himmel sind dieses Wochenende vier Filme zu sehen: „Amelie rennt“ (17. August), „Rehragout-Rendezvous“ (18. August), „Taxi mit Madeleine“ (19. August) und „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (20. August). Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Weitere Infos gibt es unter www.tourismus-rastatt.de.

Barbie zeigt in Bruchsal ihre Mode

Der neue Barbie-Film lässt derzeit die Kinokassen klingen. Schon gewusst, dass es im Schloss Bruchsal eine Ausstellung zu der Plastikpuppe gibt? Bis 3. Oktober können Besucher dort in Barbies verschiedenen Modewelten eintauchen. Unter der Überschrift „Zwischen Alltag und Glamour“ zeigt die Schau, wie sich das Outfit der Kultfigur seit den 1960er Jahren verändert hat.

Wer Kurioses erfahren will: Bettina Dorfmann und Karin Schrey führen am Sonntag, 20. August, um 11.30 Uhr sowie um 14.30 Uhr durch die Ausstellung. Die beiden Kuratorinnen wollen dabei auf außergewöhnliche Barbie-Exemplare eingehen.

Geplant ist zudem ein besonderer Programmpunkt: Ab 13 Uhr schätzen die Expertinnen Puppen und Zubehör, die die Besucherinnen und Besucher mitbringen.

Die Ausstellung öffnet dieses Wochenende täglich von 10 bis 17 Uhr. Für die Rundgänge ist eine Anmeldung unter Telefon (07251) 742661 oder info@schloss-bruchsal.de erforderlich. Weitere Infos unter www.schloss-bruchsal.de.

Ausstellung „Gezähmte Berge“ in Karlsruhe

Wie sich die Alpen in den vergangenen 100 Jahren verändert haben, will die Ausstellung „Gezähmte Berge“ im Generallandesarchiv Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 3, verdeutlichen. Dafür wurden historischen Fotos aktuellen Aufnahmen gegenübergestellt.

Wilhelm Paulcke, einst Geologe an der Technischen Hochschule Karlsruhe, war zwischen 1890 und 1930 in den Bergen unterwegs und hielt die Landschaft mit seiner Kamera fest. Rund ein Jahrhundert später begab sich der Karlsruher Fotograf Elias Siebert auf seine Spuren und lichtete etwa Seen, Alpenwiesen und Gletscher vom selben Standpunkt aus ab.

Ein spannender Vergleich - zu sehen bis 31. Oktober und an diesem Wochenende am Donnerstag von 8.30 bis 17.30 Uhr, am Freitag von 8.30 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17.30 Uhr. Infos unter www.landesarchiv-bw.de.

Im Vogtsbauernhof in Gutach dreht sich alles um den Wein

Lust auf einen Ausflug in den Schwarzwald? Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach lädt am Sonntag, 20. August, zu einem Thementag. Unter dem Motto „Ein Hoch auf die Ortenau“ rückt der Wein in den Mittelpunkt.

Die Besucher können zwischen 11 und 17 Uhr verschiedene Tropfen aus der Region probieren. Zudem erwartet sie ein buntes Programm. So verrät etwa ein Künstler, wie er aus Rebenholz Schmuck fertigt. Ein Küfer lässt sich über die Schultern schauen. Und die Badische Weinkönigin Julia Noll aus Buggingen sowie die Badischen Weinprinzessinnen aus der Ortenau, Alisa Höll aus Bühl und Katharina Bruder aus Oberkirch, stehen Rede und Antwort.

Weitere Infos unter www.vogtsbauernhof.de.