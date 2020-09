Karlsruher Gastronomie-Experten über Lieferando: „Trend wird sich leider nicht aufhalten lassen”

Lieferando arbeitet natürlich nicht zum Selbstkostenpreis, sondern möchte logischerweise an seinem Modell verdienen. Auch der Gastronom möchte am Ende des Tages natürlich Geld verdienen. Wenn dann ein gewisser Prozentsatz an den Lieferdienst abgeführt werden muss, schmälert das den Umsatz des Gastronomen. Das kann der nicht gut finden, das ist klar.