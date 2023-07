Ein „apokalyptisches Ereignis“: So nennt Erwin Zehe die verheerende Flut in Deutschland vor zwei Jahren, die ihm einen großen Schrecken eingejagt habe. Der erfahrene Hydrologe beschäftigt sich seit Jahren mit dem Wasserkreislauf in der Natur. „An jenem Tag“, erinnert sich der 56-jährige KIT-Professor, „war ich aber völlig baff. Ein so massives Hochwasser, es war ein Weckruf für die Forscher, um unsere Konzepte zu überdenken.“

Zwei Jahre später ist es so weit: Gemeinsam mit anderen Experten und Kommunalpolitikern aus der betroffenen Region Ahrtal hat Zehe ein Konzept ausgearbeitet, wie sich die Risiken derart schwerer Überschwemmungen in Zukunft mindern lassen könnten. Er hofft, dass die Landesregierung von Rheinland-Pfalz in Kürze dem Förderantrag zustimmt und bis zu 1,9 Millionen Euro für das vier- bis fünfjährige Forschungsprojekt „WinWin-Trierbach“ freigibt. Der Name bezieht sich auf den größten Zufluss der Ahr.

Der Schauplatz der Katastrophe mit über 180 Toten und einem Gesamtschaden von 32 Milliarden Euro soll zu einer Modellregion werden, in der erstmals ein präzise geplanter Hochwasserschutz in der Fläche erprobt wird. Dazu steuert ein Team am Institut für Wasser und Gewässerentwicklung des KIT ein neues Computermodell bei, das den Oberflächenabfluss im 116 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet des Trierbachs und in Teilen des Ahrtals mit ungewöhnlicher Detailschärfe simulieren kann.

In diesem „digitalen Zwilling“ wollen die Forscher dann die Wirksamkeit von einzelnen Ideen zum Umbau der Landschaft testen, ehe sie später umgesetzt werden. „Im Kern geht es darum, die Hochwassergefahr an der Wurzel zu reduzieren“, erklärt Erwin Zehe. „Wir möchten zeigen, dass man das am besten durch eine Kombination aus zentralen Rückhaltebecken und dezentralen Schutzmaßnahmen im ländlichen Raum erreichen kann.“ Die Letzteren wäre deutlich günstiger.

KIT-Forscher rekonstruieren Katastrophenverlauf

Geophysiker, Meteorologen und Katastrophenforscher aus Karlsruhe haben sich an der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Überschwemmungen im Juli 2021 von Anfang an intensiv beteiligt. Schon wenige Tage nach der Jahrhundert-Flut legten sie in einem 30-seitigen Bericht die Gründe offen, warum die Kommunen an den Nebenflüssen des Rhein von den enormen Wassermassen überrollt worden waren.

Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass die Folgen der Katastrophe hätten abgemildert werden können. „Die Vorhersage hatte alle Daten geliefert. Das Problem ist, dass diese Informationen nicht bis zu den Stellen durchgedrungen sind, die es hätten wissen müssen“, sagte damals unserer Reaktion ein Autor der Analyse, Andreas Schäfer. Ein Jahr später warnten KIT-Wissenschaftler in zwei weiteren Studien, dass es durch den Klimawandel mehr Hochwasserereignisse geben wird und dass die Politik bei künftigen Risikobewertungen die Landschaft und Flussverläufe stärker berücksichtigen müsste, um besser vorbereitet zu sein.

Nach Informationen des Hydrologen Zehe sind bei der Überschwemmung im Ahrtal riesige Wassermengen von den weitläufigen Agrarflächen auf dem hoch gelegenen Plateau hinunter gerauscht. „Die Ackerfurchen haben den Abfluss stark kanalisiert“, sagt er. „Unsere Untersuchungen zeigen einen erstaunlichen Effekt: Wenn man diese Pfade unterbricht und Vegetationsstreifen, Gräben und Wege baut, fließt das Wasser langsamer ab, wird in andere Ackerbereiche umgeleitet und bleibt an den Barrieren stehen.“

Auch im Wald könnte man vieles für wirksameren Hochwasserschutz tun. Das Ziel bleibt gleich: zu erreichen, dass Wasser nicht so schnell abfließt und stehenbleibt oder direkt versickert. Besonders gut helfen gegen Sturzfluten kleine Dämme, künstliche Mulden und eine veränderte Grabenführung im Forst, sagt Zehe. „Ein positiver Nebeneffekt beim dezentralen Umbau der Landschaft ist, dass sie die Regenmengen besser aufnimmt und viel resilienter gegen Trockenstress wird.“

Wir sorgen vor, dass die Äcker nicht so leicht weggeschwemmt werden. Erwin Zehe

Karlsruher Wissenschaftler

So erklärt sich auch der erste Teil des Projektnamens: „WinWin“. Zehe ist zuversichtlich, dass die Projektgruppe die Landwirte vor Ort mit ins Boot holen könnte, die durch den Teilumbau von Äckern vermutlich Flächen und Erträge verlieren würden. „Der Schutz vor Trockenheit ist ein wichtiger Aspekt. Wir haben in Deutschland andererseits hohe Verlustraten bei bewirtschafteten Flächen, weil die zunehmenden Starkregenereignisse zu einer Bodenerosion führen“, erklärt der Fachmann. „Mit den geplanten Maßnahmen sorgen wir vor, dass die Äcker nicht so leicht weggeschwemmt werden.“

Laut Zehe sind die Bürgermeister mehrerer Gemeinden im Ahrtal Feuer und Flamme für das Projekt. „Sie sind überzeugt, dass sich die Dinge ändern müssen und scharren mit den Füßen“. Sollte die Landesregierung grünes Licht geben, könnte das Karlsruher Team im September loslegen. Am Ende könnten von „WinWin-Trierbach“ auch andere, von Hochwasser gefährdete, Gemeinden profitieren, hofft der KIT-Experte. Denn die Konzepte des „Landschafts-Re-Engineerings“ seien generalisierbar. Er vergleicht sie mit Anzügen, die nicht unbedingt maßgeschneidert sein müssen, um gut zu passen.

Nach der Katastrophe im Ahrtal haben Wissenschaftler berechnet, dass es wahrscheinlich nicht zu einer Sturzflut gekommen wäre, wenn große Flächen im betroffenen Gebiet nur 16 Millimeter mehr Regenwasser aufgenommen hätten. Erwin Zehe ist zuversichtlich, dass sein Vorhaben in Zukunft bei der Katastrophenprävention helfen kann. Ein neues Unglück ausschließen kann er aber nicht. „Wir müssen lernen, mit Restrisiken zu leben, denn Hochwasser sind natürlich Prozesse“, sagt der Hydrologe. „Darum muss man schlaue Alarmpläne parat haben, wie sich die Menschen in solchen Situationen in Sicherheit bringen können.“