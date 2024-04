Die Karlsruher Pizzeria Pomodoro wird 50 Jahre alt. Berühmte Gäste gingen hier schon ein und aus, unter anderem Ex-Kanzler Schröder. Was hat sich in den vergangenen Jahrzehnten hier verändert?

Die Pizzeria Pomodoro in der Waldstraße 87 wird 50 Jahre alt. Am 17. Januar 1974 begrüßte Gründer Paolo Dereneri erstmals seine Gäste. Fast 20 Jahre lang führte er das Restaurant, bis am 1. Juni 1991 Giovanni Visconi das Ruder übernahm.

Ein Herzinfarkt bremste den vitalen 70-Jährigen Ende 2022 aus. Deshalb übergab er am 1. Mai 2023 das Restaurant an seinen Koch Massimo Robino.

Schon als Kind wollte ich nichts anderes als kochen. Massimo Robino

Chef des Pomodoro

Die Stammgäste kennen diesen gut, denn Robino führt seit 26 Jahren das Zepter in der Küche. 47 Jahre ist er alt, in Italien geboren und Koch mit Leib und Seele.

„Schon als Kind wollte ich nichts anderes als kochen, aber irgendwann in einem eigenen Lokal“, erzählt er. Der Traum habe sich nun erfüllt.

Seinen ehemaligen Chef Giovanni Visconi lobt er über den grünen Klee. „Er war zu mir wie ein Papa“, sagt er. Das hört dieser gerne, nickt dazu begeistert.

Im Pomodoro in Karlsruhe arbeiten nur Italiener

Im Pomodoro fühle man sich wie in Klein-Italien. Das liege nicht nur an den Speisen, sondern auch an dem italienischen Team. „Wir haben viel Spaß miteinander und immer gute Laune“, verrät Robino. Mit seinem Koch Stefano an der Seite sei Stress ein Fremdwort, auch wenn sehr viel zu tun sei.

Im Restaurant hat Kellner Livio die Augen überall, ihm entgeht nichts. Die Gäste sollen sich wohlfühlen, sagt er. Zu den Stammgästen zählt seit vielen Jahren auch Künstler Markus Lüpertz, berichtet stolz Visconi.

Auch Ex-Bundeskanzler Schröder habe hier schon mal lecker gegessen. Ein Foto davon hängt an der grünen Wand, direkt neben dem Tresen und der Tafel mit den Tagesgerichten.

Im Pomodoro in Karlsruhe wird viel Fisch gegessen

Was hat sich in der Küche in den vielen Jahren verändert? „Die Gerichte sind leichter geworden. Es wird sehr viel Fisch gegessen“, lässt Massimo Robino wissen.

Hat sich im Lokal etwas verändert? Nein, außer neuen Sitzen, neuem Boden und frischem Anstrich nichts. „Die Stammgäste möchten ihr Lokal so behalten, wie es ist“, sind sich die beiden Herren einig.

Das Restaurant hat 55 Sitzplätze. Im Sommer kommen 50 Plätze im Garten hinter dem Haus und 20 Sitzplätze auf der Straße dazu. Telefonische Reservierung sei wichtig, sagt der Chef. Geöffnet ist von 12 bis 14 Uhr und ab 18 Uhr. Sonntags ist Ruhetag.