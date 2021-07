Karlsruher Millionär kämpft für eine Vermögenssteuer: Er will doch nur zahlen

Etwas Glück, vor allem aber das richtige Gespür – so wurde Ralph Suikat zum Millionär. Jetzt will er, dass sein Geld nicht nur für ihn Wirkung entfaltet. Warum er dafür kämpft, mehr Abgaben zu zahlen.

Ralph Suikat könnte, zum Beispiel, jeden Tag in der Cantina Majolika sitzen, ein oder auch zwei Glas Wein genießen – und sich fortlaufend die Hände reiben.

Ein im Vergleich zu vor 20 Jahren deutlich geringerer und seither gleichbleibender Spitzensteuersatz, Konstanz bei der Kapitalertragsteuer, steigende Aktienkurse. „Für Vermögende ist es in den vergangenen Jahren und gerade auch in der Corona-Krise super gelaufen“, stellt Suikat fest. Also auch für ihn. Der Karlsruher ist einer von rund 1,5 Millionen Millionären im Land.

Doch Suikat reibt sich nicht die Hände, sondern an der Frage: Warum trägt der sehr reiche Teil der Bevölkerung nicht eine größere (Steuer-) Last? „Tax me now“ heißt die Initiative, die Suikat mit angestoßen hat, und die in diesem Wahljahr das Thema Vermögenssteuer in den Fokus rücken will.