Um seinen Tattoo-Laden Waikiki auch in der Corona-Krise öffnen zu dürfen, zeigt sich Michael Marton einfallsreich und kämpferisch.

Für gleich drei Paketdienste ist das Geschäft in der Amalienstraße mittlerweile als Station gelistet, der erste war UPS im November, „um systemrelevant zu werden“ – ein Weg, den verschiedene Geschäfte gegangen sind, wie die Stadt auf Nachfrage der BNN bestätigt.

Schmuck und T-Shirts bietet Marton per Click&Collect an. Und ab Montag kommt ein neuer Geschäftszweig hinzu: Er hat zwei Friseure angestellt. Wenigstens die Fixkosten will der Unternehmer so decken. „Feierabend mit Überbrückungshilfen“, sagt er. Nur Tätowieren dürfen er und Frau Cristin weiterhin nicht.