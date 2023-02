Für das grün-geführte baden-württembergische Umweltministerium ist Fracking nach wie vor „kein Thema“. Es verweist auch darauf, dass es in der aktuellen Energiekrise nicht weiterhelfen würde, weil Fracking-Gas nicht schnell realisiert werden könnte.

Nach Einschätzung von KIT-Professor Schilling könnte Schiefergas hingegen bei ausreichender Vorerkundung technisch innerhalb von sechs bis neun Monaten gefördert werden. „Die Genehmigung würde deutlich länger dauern, außer es wird ein Weg gewählt, der sich an den Genehmigungen der LNG-Terminals anlehnt.“ Fracking sei aus geotechnischer Sicht zu Unrecht ein Tabu: „Modernes Fracking ist in der aktuellen Situation absolut vertretbar und sollte in einer rationalen Energiepolitik eine Rolle spielen.“ Risiken für die Umwelt könnten bei sorgfältiger Planung, Überwachung und Einhaltung technischer Standards gering gehalten werden.

Die Befürworter von Fracking-Gas bekommen auch Zuspruch von der Expertenkommission der Bundesregierung. Die Vorsitzende, Geophysikerin Charlotte Krawczyk, hält das Verfahren inzwischen für sicherer; sie spricht von großen Fortschritten in den vergangenen Jahren. Der Vize-Vorsitzende Holger Weiß stellte im Sommer in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ das Verbot in Frage: „Man kann das eigentlich nur mit ideologischen Vorbehalten erklären.“ Auch die Geologiegesellschaft DGGV hält Mindesttiefen von mehr als 1000 Metern für Fracking für unbedenklich. Nach dem russischen Angriffskrieg sei es wichtig, Gas-Bezugsquellen zu diversifizieren.