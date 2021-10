Nächster Klimastreik von Fridays for Future in der Karlsruher Innenstadt

Der nächste Klimastreik der Aktivisten von Fridays for Future zieht durch Karlsruhe. Am Freitag startet die Demonstration um 11 Uhr auf dem Marktplatz – im Anschluss geht es durch die Stadt.

Die Aktivisten von Fridays for Future protestieren an diesem Freitag ab 11 Uhr wieder in der Karlsruher Innenstadt. Der zentrale Veranstaltungsbereich wird der Marktplatz sein, wie das städtische Presseamt mitteilte.

Dort soll neben dem Auftakt auch die Abschlusskundgebung stattfinden. Es werden rund 1.000 Teilnehmer erwartet. Gegen 12 Uhr ist ein Aufzug durch die City geplant, weshalb es zu Straßensperrungen kommen wird.

Die Demoroute führt vom Karlsruher Marktplatz zum Rondellplatz, Europaplatz, zum Schloss und zurück zum Marktplatz, erklärten die Aktivisten vorab in einer Pressemitteilung.

Demonstrationen von Fridays for Future nicht nur in Karlsruhe

Nicht nur in Karlsruhe, sondern auch in mehreren weiteren Städten in Baden-Württemberg finden Demonstrationen von Fridays for Future statt. Nach der Bundestagswahl wollen ihre Anhänger, dass die künftige Regierung den Klimaschutz ernst nimmt.

Jetzt müssen wir Druck von der Straße aufbauen. Frederik Knoblauch, Fridays for Future Karlsruhe

„Es gibt immer noch viel Spielraum in den Koalitionsverhandlungen und jetzt müssen wir Druck von der Straße aufbauen, damit das Klima ganz nach oben auf die Tagesordnung kommt“, sagte Frederik Knoblauch, der Sprecher der Karlsruher Ortsgruppe.

Auch in Bühl (Landkreis Rastatt) findet eine Kundgebung statt. Darüber hinaus sind bundesweit Aktionen geplant; die größte Demonstration soll in Berlin stattfinden.

Bei der vergangenen Demo am 24. September protestierten tausende Teilnehmer für das Klima. Rund 4.000 Menschen sind laut Polizei durch die Innenstadt gezogen. Die Organisatoren sprechen von 8.000 Teilnehmern.