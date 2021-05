Karlsruher Malteser suchen dringend neuen Standort für die Wache

Mehrere Rettungsorganisationen suchen seit Jahren nach einem neuen Zuhause in Karlsruhe. ProMedic und der DRK Stadtverband sind fündig geworden. Die Malteser verzweifeln hingegen an den Rahmenbedingungen.

Die Rettungswache der Malteser besteht aus einem kleinen Büro im Container und ein paar überdachten Stellplätzen. Aus diesem Provisorium in einem Hinterhof in der Hermann-Leichtlin-Straße in Grünwinkel rücken unter anderem ein Rettungs- und ein Krankenwagen zu ihren Einsätzen aus. Noch.

Spätestens 2023 ist damit Schluss. Dann müssen die Malteser den Ort verlassen, der ohnehin nur als Übergangslösung gedacht war. Einen neuen Standort für die Rettungswache haben sie trotz jahrelanger Suche bisher nicht gefunden, auch weil ihnen alte Bebauungspläne mehrfach einen Strich durch die Rechnung machten.

„Wir waren beispielsweise im Gespräch mit den Stadtwerken“, berichtet Bezirksgeschäftsführer Jens Midderhoff. Alle Beteiligten waren sich einig, der Platz wäre vorhanden. Dann kam heraus, dass der Bebauungsplan die Ansiedlung eines „gewerblichen medizinischen Betriebes“ nicht zulässt. „Früher hat sich darüber keiner Gedanken gemacht“, sagt Midderhoff. Doch mittlerweile ist die Stadt gewachsen, die Rettungsdienste müssen die Stadtteile in gesetzlichen Fristen erreichen, und es wird genau das zum Problem.